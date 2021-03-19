Анекдоты: Ничто так не развивает навыки логистики, как три любовницы

- Официант! Заберите это вино обратно, оно мутное.
- Минуточку, я позову сомелье.
Подходит сомелье:
- В чем дело?
- Смотрите, вино мутное.
- Вино мутное?! В нашем элитном ресторане этого не может быть! Это просто бокал грязный...
* * *
Водитель маршрутки, случайно заехавший на трассу «Формулы-1», выиграл гонку, успев даже подобрать по пути двоих пассажиров.
* * *
- Можно, задам вопрос по существу?
- Давай.
- Что ты, блин, за существо-то такое?!
* * *
- А у нас вчера на свадьбе в селе новоиспеченному тестю о голову вазу разбили!
- Насмерть?!
- На счастье!
* * *
Понаделали татуировок! Теперь вообще не понять, кто точно сидел.
* * *
- Если думать всегда о плохом, то плохое сбывается. Надо думать о хорошем, тогда сбудется хорошее.
- Ну и где?
- Что где?
- Где мои миллиард долларов и обнаженная красотка?
* * *
Объявление в газете:
«Продаю «БелАЗ». После ава-
рии запачкано правое колесо».
* * *
- Мой батя относится к пандемии очень серьезно.
- Почему ты так думаешь?
- От него постоянно пахнет санитайзером.
* * *
- Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена превращается в историчку.
- Может, истеричку?
- Нет. Она припоминает все мои ошибки с точными датами и временем...
* * *
Блондинка звонит в такси:
- Алло! Это такси?! Я уже полчаса жду вашу машину апельсинового цвета!
Оператор такси:
- Девушка, вас уже полчаса ожидает «ОПЕЛЬ» СИНЕГО цвета...
* * *
Утро. Я в постели. Никто не мешает спать, ходят тихо, на цыпочках. С кухни вкусно пахнет... Это сон? Нет, я приехал на выходные домой! К родителям!
* * *
- Как вы воспитали такого умного хорошего мальчика?
Мама:
- Ложь, угрозы, шантаж.
* * *
- На смену трактористам пришли бариста...
- Господин премьер, депутаты заинтересованы в более обстоятельном анализе экономической ситуации в стране.