Анекдоты: Ничто так не развивает навыки логистики, как три любовницы

- Официант! Заберите это вино обратно, оно мутное.

- Минуточку, я позову сомелье.

Подходит сомелье:

- В чем дело?

- Смотрите, вино мутное.

- Вино мутное?! В нашем элитном ресторане этого не может быть! Это просто бокал грязный...

* * *

Водитель маршрутки, случайно заехавший на трассу «Формулы-1», выиграл гонку, успев даже подобрать по пути двоих пассажиров.

* * *

- Можно, задам вопрос по существу?

- Давай.

- Что ты, блин, за существо-то такое?!

* * *

- А у нас вчера на свадьбе в селе новоиспеченному тестю о голову вазу разбили!

- Насмерть?!

- На счастье!

* * *

Понаделали татуировок! Теперь вообще не понять, кто точно сидел.

* * *

- Если думать всегда о плохом, то плохое сбывается. Надо думать о хорошем, тогда сбудется хорошее.

- Ну и где?

- Что где?

- Где мои миллиард долларов и обнаженная красотка?

* * *

Объявление в газете:

«Продаю «БелАЗ». После ава-

рии запачкано правое колесо».

* * *

- Мой батя относится к пандемии очень серьезно.

- Почему ты так думаешь?

- От него постоянно пахнет санитайзером.

* * *

- Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена превращается в историчку.

- Может, истеричку?

- Нет. Она припоминает все мои ошибки с точными датами и временем...

* * *

Блондинка звонит в такси:

- Алло! Это такси?! Я уже полчаса жду вашу машину апельсинового цвета!

Оператор такси:

- Девушка, вас уже полчаса ожидает «ОПЕЛЬ» СИНЕГО цвета...

* * *

Утро. Я в постели. Никто не мешает спать, ходят тихо, на цыпочках. С кухни вкусно пахнет... Это сон? Нет, я приехал на выходные домой! К родителям!

* * *

- Как вы воспитали такого умного хорошего мальчика?

Мама:

- Ложь, угрозы, шантаж.

* * *

- На смену трактористам пришли бариста...

- Господин премьер, депутаты заинтересованы в более обстоятельном анализе экономической ситуации в стране.