Владимир Путин объяснил, чем Крым так дорог для России

Владимир Путин во время праздничного мероприятия в Лужниках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава государства, поздравив собравшихся с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, заметил:

- Это праздник крымчан и севастопольцев, и мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе референдума. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире.

- Если посмотреть на нашу большую карту, то Крым и Севастополь – это маленькая точка, а мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли для нашей страны, для нашего народа. Почему? Всё очень просто.

В Лужниках отпраздновали очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОБ ИСТОРИИ

- С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В X веке ее значительная часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни, в Херсонесе принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу русской нации и единого российского государства.

Это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры. Но это не всё. Позднее, в XVII, в XVIII веках, в XIX веке эти земли полностью вернулись законному владельцу – Российской Империи. А в 1853–1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ на нашу страну, в 1941–1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Конечно, это святая земля для нас, для России.

Президент России Владимир Путин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории в адрес квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные пространства...

О БРАТСКИХ И НЕ ТОЛЬКО НАРОДАХ

- Мы готовы жить в новых геополитических условиях. Мы рассматриваем наших соседей как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть, чтобы двигаться дальше вместе, идти вперед.

Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой России. Надеюсь, это будет услышано.

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