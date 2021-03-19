Вопрос дня: А вам какие российские товары нравятся? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Лучше нашей лопаты титановой штыковой ничего нет! Китайские ломаются как спички. Еще ведра оцинкованные - не в пример пластиковым. И в сельпо под Псковом я грабли купил для сена деревянные. Стоили они копейки, и я штук пять схватил. Сделал из них вешалки стильные - мне все завидуют.

Дмитрий ДИБРОВ, шоумен, телеведущий:

- Говорю по айфону - у него сапфировое покрытие российское. А еще сажусь в машину и знаю, что в любой автомобильной ручке русский никель!

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:

- У нас пашет старый советский трактор Т-25 - Владимирский тракторный завод. Неплохой аппарат, но запчасти к нему уже из Китая. А поехали с мужиками покупать спецодежду в Иваново. Думали, и покачественнее, и подешевле отыщем свое. Не вышло!

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- От фабрики «Большевичка» костюмы мужские с удовольствием носил. Они мне больше, чем финские, нравились. Продукты на столе только отечественные. Дача у меня в Раменском районе, там, где промыслы народные, потому большая часть посуды - это гжель.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик рынков алкоголя:

- Я плохой потребитель, но при возможности продукты покупаю наши. Молочка до последнего была только белорусская. Что касается одежды и обуви, то, конечно, долго покупал наши, но хорошо помню образцы китайских курток из свиной кожи из 90-х, где строчки вкривь и вкось, а стоили они несколько офицерских зарплат. Сегодня на лейблы просто не смотрю - главное, чтобы удобно было.

Сергей ШЕСТОВ, глава организации ветеранов спецподразделения «Вымпел»:

- У меня есть наши холодильники, один из которых древний «Морозко». За много лет претензий к ним нет. А так оглядываюсь вокруг и не вижу ничего, что было бы произведено в России. Охотничье оружие неплохое, но сколько таких охотников в стране? Или знаменитый гибкий планшет от Чубайса - где он?

Марина, читательница сайта KP.RU:

- А что заменит наш ртутный градусник, который точнее, чем любой электронный импортный?

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