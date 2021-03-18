Яков Джугашвили - предатель или герой: Кем на самом деле был сын Сталина

Фото 1943 года: Яков Джугашвили в немецком концлагере. Фото: Bettmann Archive/Getty Images

Жаркий день 7 июля 1941 года. Идет бой возле реки Черногостница в Витебской области. Старший лейтенант Яков Джугашвили - командир батареи 14-го гаубичного полка. Бойцы догадываются: дело плохо, полк окружают... Яков дожидался командира дивизии возле штаба: надо выяснить обстановку и получить приказ - связи нет. Но командира тоже нет, а возле старлея внезапно оказалась группа солдат, пытавшихся самостоятельно вырваться из окружения. Джугашвили принял командование и кинулся в атаку - просто потому, что ничего другого не оставалось...

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЛЕН

Из допроса старшего лейтенанта Якова Джугашвили:

- Вы добровольно пришли к нам или были захвачены в бою?

- Не добровольно, я был вынужден.

После той отчаянной атаки он вдруг заметил, что остался один. В свою батарею лейтенант вернуться не мог: начался минометный обстрел. Яков пошел по дороге, надеясь встретить кого-нибудь из своих, но попадались лишь бредущие в растерянности люди, многие - гражданские. Офицер пошел вместе с ними. Потом все стали переодеваться в гражданскую одежду - кто что мог достать. Яков не хотел, но случайные его товарищи требовали: боялись, что налетят самолеты и станут расстреливать всех военных. Яков раздобыл в деревне одежду - обменял военную форму на пиджак, брюки и рубашку.

Крестьяне в избе, где он обзавелся одеждой, уговаривали лейтенанта поскорее уйти - боялись немцев.

- Идти некуда... Я пришел и сказал: «Сдаюсь», - говорил Джугашвили на допросе. - Всё.

НЕРАЗЫГРАННЫЙ КОЗЫРЬ

Яков не скрывал, что он сын Сталина. И сразу же почувствовал особое к себе отношение: говорили с ним вполне корректно. Потом - лагерь в Южной Баварии, подле городка Гоммельбурга, здесь содержались пленные из разных армий - советские, французские, английские и даже бельгийские офицеры.

Из докладной записки майора Миносяна, военнопленного из того же лагеря, от 12 апреля 1945 года:

«За короткий промежуток времени нахождения в Гоммельсбургском лагере он (Яков Джугашвили. - Л. Р.) показал себя стойким, а своим поведением мужественным и непоколебимым советским офицером, достойным сыном Великого отца... Питание он получал такое же, как и остальные советские офицеры, т. е. 150 г отварного «хлеба», в день один раз брюквенный суп без всякой приправы. Ежедневно к нему приезжали фотокорреспонденты фашистских газет с сотрудниками гестапо, чтобы принудить Яшу и получить от него им выгодные сведения, на что всегда встречали твердый отказ: «Я люблю свою Родину, я никогда ничего не скажу плохого о моей Родине!»

«ИДИ И СРАЖАЙСЯ»

Когда стало известно, что Яков в плену, вождь испытал потрясение. Есть легенда: много позже, когда немцы предложили обменять Паулюса на сына, вождь изрек фразу: «Я фельдмаршалов на солдат не меняю!» (на самом деле фраза впервые прозвучала в фильме Юрия Озерова «Освобождение» - яркая находка сценаристов Юрия Бондарева и Оскара Курганова. - Ред.).

Яков всегда доставлял Сталину немало хлопот. После смерти своей матери, Екатерины Сванидзе, восьмимесячный мальчик стал воспитываться в семье тифлисской тети. Только в 13 лет он приехал в Москву учиться. По-русски говорил плохо. Стал жить в семье второй жены отца - Надежды Аллилуевой, которая была всего на семь лет старше пасынка.

Тайком от отца в 21 год Яков женился на дочери священника Зое Гуниной. Брак не сложился, Яков даже пытался застрелиться... Сталин пришел в ярость, написал: «У меня нет и не может быть больше ничего общего. Пусть живет как хочет и с кем хочет».

Шел 1928-й. Якову 21 год. Он работает на автозаводе, носящем имя отца. И вскоре влюбляется в балерину Юлию Мельцер, что тоже вызывает раздражение родителя. Когда пришла война, Сталин твердо сказал сыну: «Иди и сражайся!»

«ДЕРЖАЛ СЕБЯ НЕЗАВИСИМО»

Из Баварии пленного Якова перевели во всемирно известный лагерь смерти Заксенхаузен, где он погиб при до сих пор не выясненных до конца обстоятельствах. В донесении от 14 сентября 1946 года на имя министра внутренних дел СССР генерал-полковника С. Круглова от замминистра внутренних дел И. Серова излагаются такие подробности.

В 1945 году союзниками были арестованы комендант концлагеря полковник СС Кайндль и командир батальона охраны подполковник Вегнер. Они-то и рассказали о гибели Якова Джугашвили.

Вегнер показал на допросе, что в марте 1943 года в барак № 2 особого положения строгости были переведены из тюрьмы концлагеря два старших лейтенанта Красной армии, один из которых являлся сыном Сталина, а второй - родственником Молотова. По словам Вегнера, Джугашвили «держал себя всегда независимо и с некоторым презрением к администрации лагеря».

14 апреля 1943 года, как показал бывший начальник концлагеря Кайндль, арестованных барака № 2 вывели на прогулку. После команды все повернули обратно, а Джугашвили отказался подчиниться приказу. Яков продолжал идти, словно задумавшись, и перешел нейтральную тропу по направлению к ограждению из колючей проволоки. Часовой выкрикнул: «Стой! Стрелять буду!», Яков принялся выкрикивать ругательства (так показал один из эсэсовцев), схватился за гимнастерку, оборвал ее на груди и крикнул часовому: «Стреляй!» Тот выстрелил в голову.

Кайндль, как считает автор записки Серов, чтобы оправдаться за этот расстрел перед Гиммлером, лично курировавшим содержание Джугашвили, сообщил, что тот упал на проволоку с высоким напряжением. И лишь потом часовой выстрелил... Но, судя по всему, все происходило наоборот.

НАГРАДА НАШЛА...

Тело Якова сожгли в лагерном крематории, а пепел поместили в урну, которую отправили вместе с материалами расследования убийства в Главное управление имперской безопасности. Личное дело сожгли перед капитуляцией. Никаких концов...

Но Родина не забыла. 28 октября 1977 года в СССР был принят секретный указ о посмертном награждении Якова Джугашвили орденом Отечественной войны.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Менять пленника на Паулюса фюреру не было смысла»

Автор книг «Двойной заговор. Сталин и Гитлер: Несостоявшиеся путчи», «Сталин. Второе убийство» и других работ Елена ПРУДНИКОВА ответила на вопросы «КП».

- Яков и правда погиб в плену в 1943-м или на поле боя в 1941-м, как считают некоторые историки?

- Обе версии достаточно вероятны. Но смерть в плену в Заксенхаузене в апреле 1943-го по крайней мере подтверждается документами. Абверу не было смысла выдавать какого-то «двойника» за сына Сталина в концлагере.

- Гитлер действительно предлагал Сталину обменять Паулюса на сына?

- Нет. И фразы «солдат на маршалов не меняю» от Сталина никто не слышал. Менять Паулюса на Якова Гитлеру не было смысла. Выручать фельдмаршала из плена фюрер не собирался, он ставил крест на тех, кто не оправдал его ожиданий.

- Как немцы использовали факт, что сын Сталина у них в плену?

- Они выпускали листовки для красноармейцев, где об этом рассказывали. Там были фото Якова. Он ли на снимках - никто не знает. Экспертизы серьезной не было.

- Что известно о смерти Якова Джугашвили в концлагере Заксенхаузен?

- Самоубийство или убийство - обе версии равновероятны. В советской элите самоубийство считалось легким выходом из положения. Но Яков мог и сам психануть в силу характера и броситься на проволоку. Мог и не подчиниться приказу охранника и быть им застреленным.

- Почему личное дело Джугашвили в концлагере сожгли?

- Иначе не могли поступить. Слишком важный заключенный. Если бы он себя хоть чем-то запятнал, ведомство Геббельса это использовало бы в 1942 - 1943-м. Но такого не случилось.

- Почему вождь отправил сына на фронт?

- Тогда в партийной верхушке считалось неприличным, чтобы взрослый сын не воевал. У Микояна воевали все дети. У Сталина - оба родных сына и один приемный. У Хрущева тоже.