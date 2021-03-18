Крик о помощи парализованной дочери Алексея Баталова: "Моя мать жестока и беспощадна"

Дочь актера Алексея Баталова Мария.

Конфликту между вдовой Алексея Баталова и супругами в лице Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной не видно конца и края. Гитана Леонтенко обвинила бывших друзей в том, что они втерлись к ней в доверие и обманом заставили подписать важные документы, согласно которым якобы стали распоряжаться всем имуществом Баталовых. А на днях Цивин обнародовал крик о помощи парализованной дочери знаменитого актера Марии Баталовой.

Война между Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной с одной стороны и семьей Алексея Баталова - с другой продолжается уже много месяцев. Цивин и Дрожжина все обвинения вдовы артиста отрицают. Более того, они уверены, что весь этот большой скандал срежиссирован Гитаной Леонтенко.

"Гитана Аркадьевна лжет. У меня переписка с Машей, в которой та говорит: «Моя мать жестока и беспощадна. Я для нее - зверюшка»", - обнародовал юрист сообщение Марии, которая была любимицей Баталова.

Цивин подчеркнул, что эти сообщения заверены судебным приставом. Он намерен использовать их во время дальнейших разбирательств.

"Гитана Аркадьевна заигралась, она нам просто мстит. Все документы она подписывала добровольно. Гитана Аркадьевна ненавидит Машину сестру Надю. На ней грехов больше, чем на нас всех. Просто ее никто не трогал из уважения к Баталову", - заявил юрист в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Мария Баталова и вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также он опроверг слухи о браке Дрожжиной с цыганским бароном Борисом Буряце. "Вы видели, кто рассказывает об этой свадьбе? Какие-то фейковые родственники, которые не знали самого Бориса. Я был с ним знаком, никакой свадьбы не было", - сказал, как отрезал, мужчина.

Напомним, на Михаила Цивина и Наталью Дрожжину заведено уголовное дело по факту незаконного присвоения жилья семьи Алексея Баталова. Кроме этого супруги владели еще десятками квартир в элитных районах столицы, которые они приобретали по договору мены или пожизненного содержания, а впоследствии продавали. Наталья и Михаил каждый год ходили в госпиталь имени Бурденко, чьим пациентам помогали, - приносили подарки, звали с собой артистов.

Супруги часто и прилежно посещали похороны именитых артистов, на которых искренне скорбели с родственниками усопших. "Воспринимала их как милейших людей. Я видела их на всех похоронах известных людей, думала, что они так любят искусство, поэтому ходят на такие мероприятия. Заметила, что Наташа была эдакой плакальщицей, а Миша обычно стоял в сторонке и обменивался визитками", - делилась композитор Ирина Грибулина.