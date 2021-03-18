Леонид Федун высказался о потере отца

Леонид Федун во время матча "Спартака". Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Московский «Спартак» продолжает штамповать крупные победы. В след за разгромом «Краснодара», в Тушине был повержен «Урал» — 5:1. Но в этот раз победа «Спартака» была с ложкой дёгтя для президента красно-белых Леонида Федуна. 16 Марта пришла грустная новость о смерти отца главы «Спартака» Арнольда Федуна. Ему было 92 года, а матч «Спартак» - «Урал» начался с минуты молчания.

Тем не менее президент «Спартака» нашёл в себе силы не только поблагодарить футболистов за яркую победу, но и выйти на общение с журналистами.

— Я только из раздевалки. Когда ребята мне стали выражать соболезнования, я сказал, что лучшее выражение соболезнования и признательности для моего отца и меня была победа в этом матче, — рассказал журналистам Леонид Федун, который старался сдержать слёзы. — И они пообещали, что сделают всё, чтобы победить. Я им очень признателен, сказал им большое спасибо.

Папа болел за «Спартак» более пятидесяти лет. И в этот день он всё ещё был с нами. Мы христиане, верим, что девять дней душа человека находится с нами. Конечно, для него это было очень приятно. Спасибо вам тоже большое за поддержку, которую вы мне оказывали.

После трёх побед в РПЛ подряд, «Спартак» идёт на втором месте, отступая от «Зенита» на 4 очка. Следующий матч красно-белые проведут 4 апреля с «Ростовом» после перерыва на матчи сборных.