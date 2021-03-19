Сток - дело тонкое

Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов.

Встреча состоялась в рамках очередного выпуска программы «Водная среда» на Радио «Комсомольская правда».

- У Росводресурсов сложная задача. С одной стороны, воды нужно много - чтобы хватило всем отраслям экономики, хватило для питья и хозяйственных нужд. А если воды слишком много, это ставит самые серьезные вопросы безопасности...

- При этом вода на территории страны распределена весьма неравномерно. На европейскую часть России, где проживает 80% населения и сосредоточено примерно столько же промышленного потенциала, приходится всего 8% запасов водных ресурсов. Несмотря на это, благодаря системе распределения стока мы обеспечиваем водой промышленность, сельское хозяйство, систему водоснабжения в населенных пунктах, а также условия для судоходства. Мы можем решить все эти задачи благодаря созданной инфраструктуре по перераспределению стока. Ну а за безопасность отвечают водохранилища - они позволяют нам «срезать» пики паводков.

- Два ключевых аспекта в водном вопросе - количество и качество. Давайте с первого начнем. Какое место занимает Россия по объему запасов пресной воды?

- Мы занимаем второе место в мире после Бразилии. Да, в отдельных засушливых регионах наблюдается нехватка и нужно принимать решения по рационализации расходования, но в масштабах всей страны мы обеспечены водой на долгие годы. Ключевая задача сегодня - повысить качество воды в водоемах, максимально приблизиться к природным показателям. Сделать это можно только снижением антропогенной нагрузки - уменьшив объемы загрязнения водных объектов. И это во многом вопрос изменения философии. Люди привыкли платить за воду, которая течет из крана, - то есть за подготовку воды и водоснабжение. Однако многие не совсем понимают, почему нужно платить еще и за водоотведение. А, по факту, за очистку стоков.

- Так, может, поменять название строки в платежке? Так и написать: очистка стоков?

- Именно такие шаги и меняют наше сознание. Мне кажется, это поможет нам всем понять, что платеж этот вовсе не за абстрактную, как многие думают, услугу, а, по сути, за качество воды в природном объекте.

- В прошлом году на фондовом рынке начали торговать фьючерсами на воду. Как оценивается потенциал российских водных богатств с точки зрения глобального рынка?

- Полагаю, с макроэкономической точки зрения наша цель - не торговля водой, а, к примеру, размещение водоемких, но экологичных производств и технологий, создание внутри страны добавленной стоимости. Это, как мне кажется, и есть наиболее рачительное расходование этого ценного ресурса.

- В каком состоянии главный резервуар с пресной водой - Байкал?

- Водная жемчужина, визитная карточка всех водных богатств России в отличном состоянии, качество воды в ней не просто приемлемое - высокое. Крупные источники негативного воздействия, такие как БЦБК, закрыты. Нам нужно ликвидировать отходы на водосборной территории, построить очистные сооружения в поселках вокруг Байкала, но в целом славному морю сегодня ничто не угрожает. Байкал остается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и экологическим эталоном. У нас реализуется Федеральный проект по сохранению озера Байкал, и, надеюсь, с его помощью мы ликвидируем все источники негативного влияния. Образцовый объект с точки зрения качества воды требует образцового поведения тех, кто живет на его берегах и приезжает на Байкал отдыхать.