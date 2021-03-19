Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество19 марта 2021 1:00

Сток - дело тонкое

В преддверии праздника на вопросы «КП» ответил руководитель Федерального агентства водных ресурсов. Дмитрий Кириллов назвал ключевые задачи, которые стоят перед Росводресурсами
Александр ТИХОНОВ
КомментироватьОставить комментарий

Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов.

Встреча состоялась в рамках очередного выпуска программы «Водная среда» на Радио «Комсомольская правда».

- У Росводресурсов сложная задача. С одной стороны, воды нужно много - чтобы хватило всем отраслям экономики, хватило для питья и хозяйственных нужд. А если воды слишком много, это ставит самые серьезные вопросы безопасности...

- При этом вода на территории страны распределена весьма неравномерно. На европейскую часть России, где проживает 80% населения и сосредоточено примерно столько же промышленного потенциала, приходится всего 8% запасов водных ресурсов. Несмотря на это, благодаря системе распределения стока мы обеспечиваем водой промышленность, сельское хозяйство, систему водоснабжения в населенных пунктах, а также условия для судоходства. Мы можем решить все эти задачи благодаря созданной инфраструктуре по перераспределению стока. Ну а за безопасность отвечают водохранилища - они позволяют нам «срезать» пики паводков.

- Два ключевых аспекта в водном вопросе - количество и качество. Давайте с первого начнем. Какое место занимает Россия по объему запасов пресной воды?

- Мы занимаем второе место в мире после Бразилии. Да, в отдельных засушливых регионах наблюдается нехватка и нужно принимать решения по рационализации расходования, но в масштабах всей страны мы обеспечены водой на долгие годы. Ключевая задача сегодня - повысить качество воды в водоемах, максимально приблизиться к природным показателям. Сделать это можно только снижением антропогенной нагрузки - уменьшив объемы загрязнения водных объектов. И это во многом вопрос изменения философии. Люди привыкли платить за воду, которая течет из крана, - то есть за подготовку воды и водоснабжение. Однако многие не совсем понимают, почему нужно платить еще и за водоотведение. А, по факту, за очистку стоков.

- Так, может, поменять название строки в платежке? Так и написать: очистка стоков?

- Именно такие шаги и меняют наше сознание. Мне кажется, это поможет нам всем понять, что платеж этот вовсе не за абстрактную, как многие думают, услугу, а, по сути, за качество воды в природном объекте.

- В прошлом году на фондовом рынке начали торговать фьючерсами на воду. Как оценивается потенциал российских водных богатств с точки зрения глобального рынка?

- Полагаю, с макроэкономической точки зрения наша цель - не торговля водой, а, к примеру, размещение водоемких, но экологичных производств и технологий, создание внутри страны добавленной стоимости. Это, как мне кажется, и есть наиболее рачительное расходование этого ценного ресурса.

- В каком состоянии главный резервуар с пресной водой - Байкал?

- Водная жемчужина, визитная карточка всех водных богатств России в отличном состоянии, качество воды в ней не просто приемлемое - высокое. Крупные источники негативного воздействия, такие как БЦБК, закрыты. Нам нужно ликвидировать отходы на водосборной территории, построить очистные сооружения в поселках вокруг Байкала, но в целом славному морю сегодня ничто не угрожает. Байкал остается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и экологическим эталоном. У нас реализуется Федеральный проект по сохранению озера Байкал, и, надеюсь, с его помощью мы ликвидируем все источники негативного влияния. Образцовый объект с точки зрения качества воды требует образцового поведения тех, кто живет на его берегах и приезжает на Байкал отдыхать.

Экология: люди и дела