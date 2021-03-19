Запрос на качество: Бережное отношение к воде должно стать нормой для всех, уверены эксперты

«Мы все время повторяем лозунг: экология - дело каждого». Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мы привыкли к тому, что вода не заканчивается. И это большое заблуждение.

«Вода может не заканчиваться в объеме, но какая это вода? Что мы получим в результате своих действий и что оставим после себя?» - говорит глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, мы вовремя начали задавать эти вопросы - раньше, чем прошли точку невозврата. А значит, мы еще можем восстановить водные объекты, повысить качество их ресурсов и не допускать загрязнения в будущем. Но для этого должно измениться сознание людей. Эпоха открытых кранов и бесконтрольного стока заканчивается, уверена она.

В этом году Росприроднадзор начнет отбирать пробы воды у водовыпусков в рамках повышенных обязательств. Пока - только на некоторых водных объектах. Там, где есть проблемы. «Задача - составить полную картину состояния водоема. Это позволит принимать комплексные решения по реабилитации водного объекта, - говорит глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - У нас часто бывает, что у отдельных водопользователей все хорошо, однако река несет непосильную антропогенную нагрузку. Прямо как у Райкина: к кармашкам и рукавам претензий нет, а пиджак не очень».

«Споры с промышленностью за качество воды у водовыпусков можно быстро закончить, если обязать предприятия и водоканалы устанавливать водозабор ниже точки выпуска очищенных вод, - уверен глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. - Тогда каждый водопользователь будет, по сути, забирать свои сточные воды. И если промышленность действительно хорошо очищает стоки, то бояться им нечего». По данным главы Росприроднадзора, пока ни одно крупное предприятие в России на этот шаг не пошло.

Необходимо следить и за тем, какого качества вода приходит к нам с территории соседних стран. «К сожалению, сбросы загрязняющих веществ в воду случаются, - говорит Глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Однако для обмена этой информацией есть множество дипломатических каналов. На государственном уровне этот вопрос достаточно хорошо регулируется. И если уж такое происходит, то иногда хотелось бы, чтобы обмен данными с коллегами шел быстрее, чтобы мы к этому были своевременно готовы».

«Мы все время повторяем лозунг: экология - дело каждого. Однако пока лозунг не превратится в образ мысли и каждодневные привычки, успеха мы не добьемся. Точнее, нам придется все время заниматься работой над ошибками. Приведу простой, но показательный пример: мы не отправляем в рейды на берега Байкала инспекторов-женщин. Опасаемся за их безопасность. К сожалению, некоторые считают, что от одной вымытой машины или одной оставленной кучи мусора ничего не будет, - и готовы отстаивать свою позицию с кулаками», - рассказала Радионова.

«На Байкале до сих пор не решены вопросы вывоза мусора. При этом его берега два раза в год убирают волонтеры. Это же ненормально. Пора научиться не мусорить», - считает глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.