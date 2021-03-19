«Стало привычкой»: Анна Седокова призналась, что злоупотребляла едой и алкоголем

Анна Седокова призналась, что злоупотребляла едой и алкоголем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Седокова рассказала поклонникам в Инстаграме, что решила держать пост. Певица продержалась уже четыре дня, соблюдая строгую диету и полностью отказавшись от алкоголя. Артистка говорит, что подумывает совсем завязать со спиртным, поскольку в прошлом сильно злоупотребляла едой, особенно по ночам. А свои проблемы после тяжелого для она привыкла запивать вином.

- Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Ещё 44 дня . Но это не точно. Возможно и навсегда. Сегодня четвертый день моей новой жизни , в которой нет места мясу, молочке, яйцам, алкоголю. Так совпало, что моя внутренняя трансформация началась одновременно с Великим Постом. Пора начинать. Я сильная, я справлюсь, - уверена звезда.

Экс-«ВИА-Гра» призналась, что никогда не соблюдала диету и всегда ела все, что хотела. Если душа просила по ночам пельмешки или спагетти – Анна не противилась своим желаниям и баловала себя калорийными блюдами. Сейчас она понимает, что все эти излишества не пошли ей на пользу. Особенно тяга к вину, которая стала ежедневной.

- Питание и вседозволенность. Я ела, что хотела всю жизнь, не ограничивая себя ни в чем. Так как я никогда не употребляла наркотики, еда была для меня ими. Особенно колбаска и круассанчик. А пельмешки и спагетти карбонара - моим ночным лакомством. Прийти вечером после сложного дня и порадовать себя бокалом красного хорошего вина со временем стало привычкой. Есть и пить, ни в чем себя не ограничивая, принимая себя такой, как есть. И продолжать есть, - написала Седокова.

Теперь она уверена, что должна построить свою жизнь по-новому. Завязать с излишествами и полностью пересмотреть свой режим питания.

- Ведь за всю свою жизнь я уже съела все вкусности мира, попробовала лучшие вина. А что, если попробовать проживать свои чувства неудачи без заедания? - спрашивает певица у поклонников.

В сентябре прошлого года артистка вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, ограничение в пище пока не помогло Анне похудеть. Наоборот, она поправилась на килограмм и не исключает, что к концу поста поправится еще больше. Но все равно собирается пройти испытание до конца. К счастью, муж Седоковой Янис Тимма полностью ее поддерживает.

- Всего четыре дня поста и минус 4 человека в моей профессиональной жизни. Личная пока держится, возможно потому что тоже на посту. А может, потому что то, что крепко, то не порвётся, - говорит певица.

В конце прошлого года 38-летняя артистка написала на своей страничке, что, несмотря на все невзгоды и пандемию коронавируса, она считает 2020 год удачным для себя – ведь она вышла замуж. В 2019 году Седокова начала встречаться с 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой. А в июле 2020-го согласилась стать его женой. Пара поженилась в сентябре. Янис – состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Баскетболист ради романа с экс-«ВИА Грой» оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.

Анна - обладательница аппетитных форм. Фото: Инстаграм.

Янис тепло принял троих детей Седоковой. Сейчас с певицей живут только двое детей – 15-летняя Алина и трехлетний Гектор. Дочь звезды Моника по решению суда осталась в США со своим отцом.

В 2020 году Анна осуществила еще одну свою мечту – она стала обладательницей большой квартиры в столичной новостройке. Певица купила апартаменты за 58 миллионов рублей. Квартиру Седокова взяла в ипотеку, и теперь выплачивает за нее по 480 тысяч в месяц. В интервью ютуб-блогеру Василию Конову Седокова рассказала, что апартаменты площадью 200 квадратных метров с «невероятным видом» расположены в центральном округе Москвы. Сейчас певица и ее муж делают в ней ремонт.