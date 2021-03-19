Пандемия и президентский срок подорвали финансовое благополучие Трампа

Самый большой удар по капиталу Трампа нанесло падение стоимости принадлежащих ему отелей и бизнес-центров Фото: REUTERS

Согласно подсчетам составителей Bloomberg Billionaires Index, только за прошлый год состояние Дональда Трампа уменьшилось на $700 миллионов. По версии Bloomberg, на сегодняшний день капитал 45-го президента США составляет $2,3 миллиарда.

Самый большой удар по капиталу Трампа нанесло падение стоимости принадлежащих ему отелей и бизнес-центров. Кроме того, подешевели поля для гольфа и авиапарк, ранее приносившие стабильный доход.

По оценкам экспертов, примерно две трети состояния Трампа приходятся на коммерческую недвижимость, которая во время пандемии сильно упала в цене. Bloomberg утверждает, что стоимость принадлежащих бывшему президенту бизнес-центров снизилась более чем на четверть.

Отели и гольф-клубы также значительно подешевели на фоне проблем с коронавирусом. Также на падение их стоимости повлияли и обвинения в адрес Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Так, Ассоциация профессиональных игроков в гольф США (PGA) после штурма Капитолия отказалась проводить чемпионат в принадлежащем Трампу гольф-клубе, расположенном в Бедминстере (штат Нью-Джерси), что привело к серьезному снижению стоимости поля.

Свою лепту в потерю состояния Трампа внес и его авиапарк – по данным Bloomberg, стоимость семи самолетов в 2015 году составляла примерно $59 миллионов, а оставшиеся пять лайнеров в 2020 году стоили всего $6,5 миллиона.

Проблемы с оценкой финансового благополучия экс-главы Белого дома связаны с тем, что Трамп стал первым президентом США, который после вступления в должность так и не раскрыл данных своих налоговых деклараций. В феврале Верховный суд США в рамках расследования, проводимого прокуратурой в отношении Трампа, обязал бухгалтерскую фирму Mazars LLP отчитаться о финоперациях 45-го президента Соединенных Штатов за последние 10 лет.