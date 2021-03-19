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В мире19 марта 2021 8:35

Популярная юная байкерша оказалась 50-летним японцем

Водить за нос тысячи подписчиков шутнику помогали фильтры мобильного приложения, разработанного российской компанией
Юрий МАЙБОРОДА
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Японец не отпирался, рассказав, что занимался обработкой фото ради шутки

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молоденькая японская байкерша, которая в течение многих месяцев радовала фотографиями своих подписчиков в Twitter, на поверку оказалась 50-летим мужчиной.

Для изменения внешности на фото японец использовал приложение FaceApp, разработчиками которого являются российские программисты.

Обман вскрылся совершенно случайно – на одном из снимков фолловеры разглядели, что в боковом зеркала байка отражается вовсе не юная красотка.

После того, как история получила огласку в соцсетях, за дело взялись представители одной из японских телекомпаний – они разыскали блогера-шутника и сняли о нем сюжет.

Впрочем, японец не отпирался, рассказав, что занимался обработкой фото ради шутки.

Так или иначе, но с 2019 с помощью образа миловидной девушки мужчине удалось привлечь на свою страничку около 20 тысяч подписчиков.

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