Популярная юная байкерша оказалась 50-летним японцем

Японец не отпирался, рассказав, что занимался обработкой фото ради шутки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молоденькая японская байкерша, которая в течение многих месяцев радовала фотографиями своих подписчиков в Twitter, на поверку оказалась 50-летим мужчиной.

Для изменения внешности на фото японец использовал приложение FaceApp, разработчиками которого являются российские программисты.

Обман вскрылся совершенно случайно – на одном из снимков фолловеры разглядели, что в боковом зеркала байка отражается вовсе не юная красотка.

После того, как история получила огласку в соцсетях, за дело взялись представители одной из японских телекомпаний – они разыскали блогера-шутника и сняли о нем сюжет.

Впрочем, японец не отпирался, рассказав, что занимался обработкой фото ради шутки.

Так или иначе, но с 2019 с помощью образа миловидной девушки мужчине удалось привлечь на свою страничку около 20 тысяч подписчиков.