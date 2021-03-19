Что произошло после матча Спартак - Урал

"Спартак" разгромил "Урал" 5:1. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Спартака" продолжают уверенно идти по весенней части сезона. В матче 23 тура чемпионата России в РФПЛ они разгромили на своем поле "Урал" со счетом 5:1. Героями поединка, который прошел на стадионе в Тушино, стали Джордан Ларссон и Александр Соболев, забившие по два гола в ворота уральцев.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско вернулся после дисквалификации на скамейку запасных. И внимательнейшим образом руководил своей командой по ходу поединка против "Урала". Говоря о позитивном итоге поединка и том факте, что команда набрала ход, тренер сказал, что не стоит расслабляться уже прямо сейчас:

- До конца чемпионата еще семь туров, в России любая команда может обыграть любую. Таблица плотная. Взять то же «Динамо»: дальше им играть с «Уфой» и «Ротором», а нас ждут матчи с «Ростовом», «Локомотивом», ЦСКА, - приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартака".

Вернувшийся в Россию Промес снова отметился голом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом, немецкий тренер спартаковцев рассказал и о трудностях, с которыми предстоит столкнуться из-за возникающего двухнедельного перерыва на матчи сборных:

- Многие ребята уезжают в сборные, готовиться к следующему матчу будет сложно. Так что мы движемся от игры к игре, а смотреть на таблицу еще рано.

Спросили у Тедеско и о его дальнейшей судьбе в "Спартаке". Он не стал говорить четко, может ли поменять решение об уходе по итогам сезона, ограничившись красивой дежурной фразой:

- Я просто наслаждаюсь моментом и тем, что я здесь. Больше мне пока нечего сказать.

О личных эмоциях после поединка высказался и владелец "Спартака" Леонид Федун, который признался:

- Я только из раздевалки. Когда ребята мне стали выражать соболезнования, я сказал, что лучшее выражение соболезнования и признательности для моего отца и меня была победа в этом матче, — рассказал журналистам Леонид Федун, который старался сдержать слёзы. — И они пообещали, что сделают всё, чтобы победить. Я им очень признателен, сказал им большое спасибо.

В чемпионате России теперь для "Спартака" и "Урала" наступает перерыв. Много игроков едут по национальным сборным - грядет старт отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе.

Ну а следующая игра для "Спартака" состоится 4 апреля в гостях против ФК "Ростов". А "Урал" за пять часов до этого поединка проведет дома матч 24 тура РФПЛ против тульского "Арсенала".

После 23 матчей сезона "Спартак" с 44 очками - на 2 месте в турнирной таблице. А "Урал" при 26 баллах - на 12 позиции в РПЛ.