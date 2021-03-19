Они очень ждут вечер мечты: в Москве начался сбор свадебных и бальных платьев для выпускниц детских домов

Мы хотим, чтобы у каждой девушки состоялся выпускной вечер мечты! - говорят авторы проектов Фото: БФ «Лавка радостей»

Это был 2004 год. Катя Бермант, которая сейчас возглавляет Благотворительный фонд «Лавка радостей», тогда в качестве волонтера сотрудничала с детскими домами. Понятия наставник как такового еще не существо, но Екатерина с сестрой фактически выполняли эти функции — помогали пятилетней девочке, которую отправили в Москву на операцию.

— Она тяжело справлялась с последствиями операции. Одна в больнице. Наконец — выкарабкалась. Надо выписывать. Мы спрашиваем ее: «А что ты хочешь?», и она отвечает: «Рукавички», — рассказала Екатерина порталу Открытые НКО. — У меня взорвался мозг. Мы с сестрой Машей поехали в и купили всё! Платья, колготки, заколки, резинки-ботики-туфли. Мы были просто счастливы. Но, вдруг, я поняла, что она приедет в свой детский дом, а остальные девочки будут в штопанных колготках и байковых халатиках. Это было бы просто ужасно.

Проект «Подвешенные платья» — ежегодная акция Фото: БФ «Лавка радостей»

И тогда они впервые бросили клич помочь собрать красивые наряды для воспитанниц детских домов. Откликнулись не только знакомые, но и незнакомые люди. Платья передали. Кстати, ту девочку вскоре удочерили. Проект, который родился вот так спонтанно, трансформировался, а вскоре стал ежегодным.

Первый магазин «Лавка радостей» появился в Москве в 2012 году, а в 2018-м команда официально стала благотворительным фондом поддержки социальных инициатив и помощи людям в трудной жизненной ситуации.

— Наша миссия – помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Тысячи людей по всей России нуждаются в небольшой поддержке. У кого-то нет приличной одежды, кто-то не может купить окна в дом, пострадавший от пожара, — рассказали в Фонде.

Фото: БФ «Лавка радостей»

Проект «Подвешенные платья» — ежегодная акция, в рамках которой общественники собирают вечерние, свадебные, бальные, коктейльные платья для выпускниц детских домов. В этом году акция проводится с 15 марта по 15 апреля.

— Мы хотим, чтобы у каждой девушки состоялся выпускной вечер мечты! У воспитанниц детских домов и домов интернатов просто нет возможности съездить с мамой за платьем или сшить его в ателье. Юные красавицы даже не надеются почувствовать себя настоящей королевой бала. Но мы с вами в силах им помочь! – рассказывают о проекте в «Лавке радостей».

Присоединиться к сбору может любой желающий, для этого подходящий наряд нужно принести в любую из точек организации (адреса есть на сайте «Лавки радостей») с пометкой «Подвешенное платье». Кстати, пригодятся наряды не только для девушек, юноши в детских домах тоже нуждаются в классических вечерних костюмах.

— Сбор ведётся до 15 апреля потому что, выпускные вечера во многих организациях проходят раньше общегосударственных,- объяснили общественники.

Фото: БФ «Лавка радостей»

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