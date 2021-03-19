«Не болей»: как помочь своему ребенку защититься от простуды

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Полностью застраховать ребенка от заражения не получится, но можно узнать заранее, насколько его организм уязвим к простуде и какие антибиотики помогут выздороветь, а какие – нет. «Комсомольская правда» подскажет, какие исследования для этого стоит пройти.

Проверьте чувствительность к антибиотикам

Привычка лечить антибиотиками любой чих рано или поздно приводит к тому, что некоторые препараты перестают работать – бактерии вырабатывают к ним устойчивость. Более того, такие «супербактерии» можно подхватить от другого человека. Например, ваш ребенок может заразиться ими от одноклассника, чьи родители бездумно пичкали чадо антибиотиками.

Стоит помнить, что нечувствительность к антибиотику приобретают бактерии, а не организм – побочные эффекты и иные последствия никто не отменял. Именно поэтому важно знать, какие антибиотики будут эффективны, чтобы не принимать их впустую – для этого существует анализ «Определение чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам».

Критерии оценки чувствительности обновляются ежегодно, поэтому перечень подобранных антибактериальных препаратов к тому или иному микроорганизму может отличаться от предыдущего.

Если вы лечите ребенка антибиотиком, будьте особенно внимательны – при их приеме требуется строгая дисциплина. Нужно поддерживать определённую концентрацию препарата в организме, не пропуская приём препарата и не нарушая назначенной врачом дозировки. Запивать антибиотики ребенок должен водой – никакого сока или чая.

Сделайте посев на микрофлору

Если уберечь ребенка от заражения не получилось, посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору поможет определить виновника развития инфекции – это могут быть бактерии или вирусы.

Болезни верхних дыхательных путей включают воспаление слизистой оболочки носа – ринит, воспаление глотки – фарингит, воспаление глоточных и небных миндалин – тонзиллит и воспаление гортани – ларингит.

Ни в коем случае не стоит «играть в доктора» и ставить диагноз своему ребенку, не имея профильного медицинского образования. Дело в том, что иногда даже врачи не могут отличить вирусную инфекцию от бактериальной – симптомы бывают настолько схожи, что без лабораторных исследований постановка диагноза рискует превратиться в «угадайку».

Пройдите анализ крови

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов – один из самых распространенных базовых лабораторных тестов. Он будет полезен каждому, независимо от возраста, так как позволяет оценить общее состояние здоровья.

В большинстве случаев показатели крови начинают меняться задолго до появления первых симптомов болезни, поэтому исследование может помочь избежать проблем в будущем.

Родителям стоит учесть, что брать кровь у ребенка, скорее всего, будут венозную – кровь из пальца можно брать только у детей до 7 лет и по особым показаниям, у пациентов с очень мелкими или труднодоступными венами, при ожогах большой площади или выраженном ожирении.

Сдайте общий анализ мочи

Это второе базовое исследование для профилактической оценки состояния здоровья в любом возрасте. Анализ включает в себя исследование физических и химических свойств мочи, а также микроскопию осадка.

Общий анализ мочи назначается не только при подозрении на конкретное заболевание, но и при первичной диагностике, а также для оценки общего состояния организма, основных систем и органов. Общий анализ мочи помогает выявить воспалительные процессы и ряд скрыто протекающих заболеваний.

Подготовьтесь к анализам правильно

Если вы привели ребенка сдавать анализы, старайтесь вести себя как можно спокойнее. Дети очень остро чувствуют настроение родителей и начинают нервничать, когда видят, что вы переживаете из-за предстоящей процедуры.

Пока у ребенка берут кровь, его надо держать на руках. Если дети чувствуют тепло и защиту близкого человека, они рефлекторно успокаиваются даже в незнакомой и пугающей обстановке.

С ребенком старшего дошкольного и школьного возраста обязательно заранее обсудите, что будет происходить. Не пугайте его «людьми в халатах», если он сдает кровь в первый раз.

Анализы – не самая приятная процедура, однако есть несколько способов облегчить ее для ребенка. Во-первых, стоит проходить исследования комплексно – так биоматериал потребуется взять только один раз. Во-вторых, нужно искать те лаборатории, которые закупают расходные материалы, предназначенные специально для детей – например, более тонкие иглы.

Лаборатория «Гемотест» объединила все вышеперечисленные анализы в единый комплекс «Профилактика детских простуд». О комфорте ребенка можно не беспокоиться – для детей в «Гемотесте» используют специальные иглы-«бабочки», которые тоньше и меньше обычных, поэтому прокол вены почти не ощущается. К игле прикрепляется вакуумная пробирка – в неё кровь втягивается сама, быстро и безболезненно.

Адреса отделений, подробную информацию по анализам, стоимость и сроки выполнения можно узнать на сайте Лаборатории «Гемотест».