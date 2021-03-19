Мужчина и ребенок погибли под завалами после взрыва в жилом доме в Химках

В Химках в жилом доме прогремел взрыв. Фото: Кадр видео

Утром 19 марта к дому на улице Зеленая, 16 в Химках съехались все экстренные службы. В девятиэтажке прогремел взрыв. Очевидцы сообщили kp.ru, что задеты по меньшей мере три квартиры.

— Судя по тому, что пламя вырывается из окон на восьмом этаже, там был эпицентр. Дым валит также из квартиры этажом выше. У остальных балконов в округе повылетали стекла, — рассказывают местные жители.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что информация о хлопке поступила в 10:24.

— По прибытию первого подразделения в 10:35 было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения. В результате хлопка произошло обрушение межкомнатных перегородок. Привлечены 57 человек и 15 единиц техники, — сообщили в ведомстве.

В квартире, которая пострадала от взрыва, жила семья с двумя детьми. По предварительным данным, отец и один из сыновей погибли. Женщину и второго ребенка достали из-под завалов живыми.

Дом на улице Зеленая, 16 в Химках построен в 1983 году. Он газифицирован. Хлопок газа предварительно называется основной версией трагедии. Взрывная волна покорежила окна на фасаде с 6 по 9 этаж.

— На место отправлены бригады скорой помощи и медицины катастроф, — сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области. — Информация о пострадавших пока не поступало.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в Химки заместителя председателя Правительства региона Романа Каратаева и главу подмосковного МЧС Сергея Полетыкина. Они должны разобраться в причинах взрыва. Губернатор также поручил главе городского округа Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам пострадавшего дома.