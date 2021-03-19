«Столото» заблокировала более 8 000 мошеннических сайтов и групп в соцсетях

Шанс выиграть в лотерею можно получить только, купив билет Фото: Мария ЛЕНЦ

Крупнейший в России распространитель государственных лотерей «Столото» (входит в холдинг S8 Capital, принадлежащий Армену Саркисяну) и специализирующаяся на предотвращении кибератак международная компания Group-IB с начала 2019 года обнаружили и заблокировали 2 741 мошеннических сайтов, 84 почтовых адреса, которые рассылали фишинговые письма, а также 5 597 фейковых аккаунтов, групп в социальных сетях и новостных страниц «двойников», которые использовали доверие к государственным лотерея для незаконного выманивания денег у населения.

«Экосистема лотерейного бизнеса идентична экосистеме любого крупного финансового института и государственные лотереи сегодня это такой же «финтех», - пояснил Андрей Кондратьев, директор по цифровой трансформации и бизнес-анализу холдинга S8 Capital. - Поэтому обеспечение безопасности участников лотерей всегда стоит во главе угла, особенно в период массового перехода в онлайн, который сопровождается активно нарастающими новыми видами мошенничества. Работа по регулярному мониторингу, блокированию и предотвращению мошенничества под видом государственных лотерей ведется компанией в режиме 24/7, 365 дней в году с использованием высокотехнологичной платформы Group-IB Digital Risk Protection (DRP)».

По данным Group-IB среди интернет-мошенников, работающих в сегменте лотерей, наиболее часто используемой схемой является, так называемая, «Кроличья нора» — масштабная многоступенчатая афера, в рамках которой пользователи проходят множество этапов, оказываясь на разных площадках, начиная с мессенджеров и соцсетей и заканчивая скрытыми веб-ресурсами, для доступа на которые под каждую жертву формируется индивидуальная ссылка. Впервые схема была описана в исследовании Group-IB в марте 2020 года. В случае с лотереями через рекламу в соцсетях пользователей привлекают на фейковый лотерейный сайт, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Жертве дарят «билет», который в процессе розыгрыша естественно оказывается выигрышным. Забрать крупную сумму можно, заплатив небольшую «комиссию». Победителя отправляют на ресурс, где он должен ввести данные банковской карты. В итоге жертва теряет и деньги за «комиссию» и данные карты.

«Для Group-IB партнерство со «Столото» стало выходом в новый сегмент бизнеса, требующий оперативного реагирования на усиление мошеннической активности, — отмечает заместитель генерального директора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков Андрей Бусаргин. — Мошенники постоянно совершенствуют свои методы ухода от обнаружения, осваивая новые ниши и схемы заработка. Эта проблема актуальна для любого бизнеса, занимающегося продажами товаров или услуг в Интернет. Для того, чтобы обеспечить безопасность клиентов, компаниям необходимо держать руку «на пульсе» и быть в тренде современных решений, способных в режиме реально времени выявлять и блокировать подобные угрозы».

ВАЖНО!

Как не стать жертвой мошенников?

Помните о двух ключевых правилах:

- шанс выиграть в лотерею можно получить только, купив билет;

- государственные лотереи никогда не просят переводить средства ни до получения выигрыша, ни после.

Кроме того, «Столото» рекомендует:

- обращать пристальное внимание на имя домена в адресной строке: визуально сайты могут совпадать, однако имя в адресной строке может различаться;

- не переходить по ссылкам из сообщений электронной почты и SMS сообщений, которые обещают бесплатные билеты или уведомляют о выигрыше в лотереях, в которых вы не принимали участие;

- добавить подлинный ресурс лотереи в закладки браузера, чтобы минимизировать риск попадания на «двойников»;

- обращать внимание на предупреждения браузеров о посещении опасных (фишинговых) сайтов;

- обязательно сообщать о детали мошенничества на сайте распространителя государственных лотерей stoloto.ru или по телефону 8 900 555-00-55.

Холдинг S8 Capital входит в рейтинг 500 крупнейших компаний России (по версии РБК) и является одним из крупнейших налогоплательщиков страны. Он принадлежит бизнесмену Армену Меружановичу Саркисяну.