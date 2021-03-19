Владимир Познер: Слова Байдена - колоссальная глупость. Он отрезает любые пути к каким-либо переговорам между ним и Путиным

Владимир Познер Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Владимир Владимирович! После того, что случилось в Вашингтоне, я хотел бы, прежде всего, задать вопрос, который почему-то не задают сейчас. А он, мне кажется, тоже важный. Может, это корреспондент себя неправильно повел, который вел интервью с господином Байденом, задавая такой вопрос? Это уместно? Должны ли журналисты такие вопросы задавать?

- Я не знаю. Таких правил же не существует. Нет таких вопросов, которые запрещены.

Как он его задал...

Я смотрел по CNN, так что, имею точное совершенно представление.

Журналист спросил: он убийца? Байден не отвечает. Байден отвечает: ага. (Не открывая, по сути, рта. - А.Г.) И все. На этом, кстати говоря, заканчивается этот разговор.

Ну, почему не задать? Вот, например, убили иранского американского журналиста в иранском посольстве в Стамбуле, на части его разделали. И, так сказать, в пластиковых мешочках выносили по указанию принца Саудовской Аравии.

Если бы я брал интервью (у Байдена. - А.Г.), я бы спросил: а вы считаете его убийцей? Я бы задал второй вопрос, мол, Путин – хорошо, а вот этот убийца или нет? Если нет, почему этот - да, этот - нет. Тут интересный разговор, в принципе.

Я не понимаю, почему вдруг накладывается какое-то вето на то, что вот нельзя задавать такие вопросы. Другое дело, как ответить на них, вот это вопрос другой.

- Ну, а как Байден ответил? Как вы это оцениваете?

- Я оцениваю это как колоссальную глупость с его стороны. Потому что этот ответ - формально если говорить, - то он отрезает любые пути к каким-либо переговорам между ним и Путиным.

Ведь нельзя садиться за стол с человеком, которого ты считаешь убийцей. Следовательно, вытекает отсюда, что любые переговоры на высшем уровне - по поводу сокращения ядерного вооружения, по поводу чего угодно - просто исключаются, на самом деле.

И Путин с ним не сядет. Как я сяду с человеком, который меня обозвал убийцей? Значит, это, на самом деле, абсолютно необдуманное, на мой взгляд... Идиотское высказывание.

- Почему Псаки заявляет, что господин Байден не жалеет о том, что он сказал? Или она просто не знает? Или ей просто нечего сказать?

- Ну, нет, она наверняка знает, потому что, наверняка этот вопрос возникал. Наверняка обсуждался вопрос, как отвечать.

Никто же ведь не знал заранее, что он так ответит. И он (Байден. - А. Г.) не знал заранее, какой ему зададут вопрос. Он так ответил.

Дальше надо соображать, что нам (в смысле - окружению Байдена. - А.Г.) делать с этим. Сказать, что, мол, он оговорился, ну, никак не получается. Значит, он сожалеет? Ну, как это – президент Соединенных Штатов сожалеет? Это смешно говорить. Значит, вот нет, не сожалеет.

- Как вам реакция Путина?

- А какая реакция Путина?

- Ну, он сказал: кто так обзывается, тот так сам и называется. Во-первых, вот это вот. Потом - прозвучало предложение Президента России провести открытые переговоры с президентом США в прямом эфире, дискуссию. То есть, реакция такая необычная, не стали какую-то ноту там... Ну, да, посол приехал. На консультации. Но сам президент, это же в какой-то степени он переживает, но это были экспромты все равно.

- С чьей стороны?

- Ну, с нашей, что вот Путин так вот неожиданно отреагировал.

- Ну, это может быть неожиданно, с точки зрения... Так нам кажется, что это неожиданно.

Но Путин, вообще, отличается тем, что, по крайней мере, как правило, - он очень думает, прежде чем говорить. Он, конечно, тоже человек. И он иногда, наверное, теряет самообладание, как любой из нас. Вот. Но, поскольку я не слышал точно, что сказал Путин…

Знаете, для меня крайне важно всегда досконально знать, о чем идет речь. Вот я посмотрю…

- Вот прямо так и было. Он сказал: у нас во дворе, в детстве, вот была такая поговорочка, когда мы спорили: кто как обзывается, тот сам так и называется. Это вот все цитировали вчера целый день. А потом, уже после концерта, посвященного Крыму, Путин сказал, что он вот сейчас- в тайгу, отдохнет, но, в принципе, он готов в прямом эфире с Байденом пообщаться, подискутировать. То есть, он не стал как-то резко высказываться и так далее. А вот как-то… Так.

- Ну, и молодец. Потому что, в конце концов, если обе стороны будут отворачиваться друг от друга, то кончится очень плохо. Это может кончиться войной вообще. Кому это надо?

- Как вы думаете, как дальше будут развиваться события?

- Не знаю. Я, вы знаете, никогда этим не занимаюсь. У нас есть замечательные политологи, там журналисты, которые совершенно точно знают, что будет через год, через пять лет.

Я, к сожалению, к ним не отношусь. Я никогда не делаю таких предсказаний, если абсолютно не уверен в каком-то результате.

Ну, это очень редко бывает, что я могу что-то в этом плане сказать.

Например, когда-то поспорил и даже много чего выиграл, когда сказал, что выиграет выборы Обама. Тут все говорили, что никогда черный в Америке не выиграет, а я понимал, что он неизбежно выиграет. Ну, вот это такие очень редкие вещи.

Что будет дальше? Какие шаги предпримут в Америке? Что у нас, на самом деле, на уме? У нашего (российского. - А.Г.) руководства. Я не знаю.

- А что бы вы посоветовали? И американскому президенту, и российскому. И США, и России?

- Я бы посоветовал спустить это все на тормозах. И, как можно скорее, встретиться, чтобы обсудить темы, которые являются важнейшими для нашего существования.

Это, прежде всего, вопросы, связанные с гонкой вооружения. И с колоссальным недоверием, которое у нас существует, что может способствовать началу войны непреднамеренно.

И второе – это хотя бы первые, но очень важные шаги по решению вопроса потепления климата, которое просто угрожает нашему существованию.

Я считаю, что Соединенные Штаты вместе с Россией способны, мы способны решить самые серьезные, самые тяжелые вопросы. Но только - вместе.

А вот так, как сейчас мы находимся, мы не решаем вообще ничего. И ситуация становится все более тяжелой.

- Спасибо вам огромное за интервью.

- Пожалуйста.

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