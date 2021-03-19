Год системного противостояния пандемии волонтеры отметили перекличкой

Ровно год назад, 19 марта 2020-го, в Калуге открылся первый волонтерский центр «Единой России». Партия объединила добровольцев, которые были готовы уже в самом начале пандемии оказать помощь самым нуждающимся слоям населения. Уже через неделю волонтерские центры были развернуты во всех регионах страны. Сегодня в них ежедневно работают больше ста тысяч активистов. К годовщине своей деятельности добровольцы устроили «перекличку» и запустили в соцсетях флешмоб #МЫволонтерыЕР.

«НАШ ДОЛГ»

В Марий Эл Наталья Пешнина начала работать в волонтерском центре с момента открытия. Перед самоизоляцией купила электросамокат — поэтому продукты получалось развозить быстро. Позже узнала, что из-за самоизоляции пожилые люди не могут ходить в парикмахерскую. Пошла на курсы, чтобы бесплатно стричь бабушек и дедушек. Здесь же, в Йошкар-Оле, волонтером стал чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Дмитрий Иванов. Тяжелоатлет и сейчас регулярно доставляет продукты, а иногда берет с собой дочку, с раннего детства показывая ей пример неравнодушного отношения к людям.

Андрей Баринов из Кинешмы Ивановской области стал добровольцем случайно — в начале апреля прошлого года он поехал к бабушке помочь по хозяйству и в автобусе встретил девушку в волонтёрской экипировке.

«Уже 6 апреля я пришёл в волонтёрский центр. За это время выполнил 300 с лишним просьб о помощи. Обращения поступают разные: кому снег расчистить, кому лекарства и продукты привезти, а кому-то помочь с телефоном разобраться», — сообщил парень.

Фернанду Самбу Жозеродом из Гвинеи-Бисау учится на факультете бизнеса и экономики Астраханского госуниверситета. Он был волонтером на родине — так что работа в пандемию не стала для него чем-то новым. За это время он поддержал несколько сотен человек.

В канун Нового года по всей стране добровольцы помогали создавать в больницах и ковид-госпиталях атмосферу праздника – украшали приемные покои, наряжали елки, организовывали праздничные угощения. В Мордовии волонтеры испекли для медиков станции скорой помощи к новогоднему столу пирожные и пироги.

«Старались от всей души. Наш долг перед медработниками всегда будет неоплаченным, и никакие слова не соизмеримы с их трудом. Пусть они знают — мы помним о них, переживаем за них и безмерно благодарны», — говорит руководитель волонтерского центра Евгений Миронов.

ПОМОГЛИ ВСЕМ МИРОМ

Пандемия постепенно отступает, но деятельность волонтеров по-прежнему востребована в самых разных ситуациях. В Челябинске они помогают в организации вакцинации. Каждый день активисты приходят в поликлинику горбольницы №8 и переносят сведения о пациентах в специальный электронный реестр.

В Липецкой области добровольцы помогают детям врачей из «красных зон» подготовиться к экзаменам. Занятия проходят два раза в неделю в районах региона. При необходимости привлекают к консультациям учителей из школ Липецка.

На Кубани активисты собрали и передали помощь пострадавшим от пожара в Анапе — 12 марта там загорелся многоквартирный дом. Спасатели эвакуировали 300 человек. Жителям оперативно привезли продукты, воду, теплую одежду, детские принадлежности и средства личной гигиены.

«Когда мы объявили сбор помощи погорельцам, даже не ожидали, что столько людей откликнется. Продовольствие и одежду нам привезли волонтерские центры «Единой России» из соседних районов. Первыми откликнулись добровольцы Крымского района. Чуть позже прибыли машины из Славянского района. Помогли всем миром», − вспоминает замдиректора Центра социального обслуживания Анапы Ирина Шапошник.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Сегодня волонтеры начинают пробовать свои силы и в политике. На недавней встрече с активистами акции взаимопомощи «Мы вместе» Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и призвал добровольцев участвовать в выборах. По его словам, это положительно скажется на развитии страны, потому что добровольческие движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечает, что на базе волонтерских центров «Единой России» удалось объединить активистов практически всех возрастов, профессий и убеждений.

«Людей сплачивает искреннее стремление помогать тем, кому трудно. Партия стала для тех, кто не мог остаться в стороне в трудный для страны момент, точкой сборки. Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые принимали и продолжают принимать участие в этой работе. То, что нам удалось объединить такое сообщество неравнодушных и активных людей – одно из самых больших достижений прошлого года», - считает политик.

Волонтерские центры «Единой России» за этот год выполнили более полутора миллиона заявок от жителей всех регионов страны. Передали амбулаторным больным без малого два миллиона наборов лекарств, а врачам - более пяти миллионов порций горячих обедов. В «красных зонах» волонтеры-медики отдежурили 810 тысяч смен. А автоволонтеры 280 тысяч раз выехали с терапевтами на вызовы к пациентам. Где бы сегодня ни оказались добровольцы, выполняя заявку одинокого пенсионера или доставляя врача после тяжелой смены домой, везде они слышат слова искренней благодарности.