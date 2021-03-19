«Газпром нефть» управляет добычей в Томской и Омской областях с помощью технологии цифровых двойников

Центр управления добычей​ круглосуточно контролирует работу свыше 500 скважин и 5 объектов подготовки углеводородов 10 месторождений в Томской и Омской областях. Фото: «Газпром нефть»

Компания «Газпромнефть-Восток» запустила цифровой двойник Урмано-Арчинской группы месторождений в Томской области. Инновационная система – часть Центра управления добычей, контролирующего разработку 10 месторождений в регионе. Ее запуск повысит уровень добычи и экологичность производства.

ИСКЛЮЧАЕТ ОТКЛОНЕНИЯ

Отметим, что цифровой двойник (от англ. Digital Twin) — цифровая копия месторождения или процесса, помогающая оптимизировать эффективность управления им. Цифровой двойник помогает мгновенно выявлять отклонения в процессах, точнее предсказывать их результаты и повышать эффективность.

Для месторождений Урмано-Арчинской группы с большим содержанием газа создан интегрированный цифровой двойник. Он объединяет модели пластов, скважин и инфраструктурных объектов. Программа повышает эффективность управления добычей и обеспечивает максимальный уровень полезного использования попутного нефтяного газа на промыслах.

Сегодня Центр управления добычей круглосуточно контролирует работу 49 кустовых площадок, свыше 500 скважин и 5 объектов подготовки углеводородов 10 месторождений в Томской и Омской областях. С помощью цифровых инструментов аналитики и прогнозирования инженеры сопровождают процессы добычи, доведения нефти до товарных параметров и ее транспортировки.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

«Газпром нефть» одной из первых начала процесс комплексной цифровизации своих производственных процессов. Сегодня инструменты индустрии 4.0 помогают нам на каждом из этапов новых проектов – от поиска углеводородов и обустройства инфраструктуры промыслов до сопровождения бурения и текущей эксплуатации активов. Запуск цифровой системы управления добычей в Томской и Омской областях позволит нам максимально эффективно и безопасно - для природы и человека – раскрыть добычной потенциал как зрелых, так и новых месторождений», – отметил Сергей Доктор, глава дирекции по добыче «Газпром нефти».

«Применение цифровых инструментов открывает перед нами уникальные возможности. Инновационные системы позволяют максимально эффективно использовать существующий фонд скважин, в режиме реального времени осуществлять мониторинг 10 месторождений. Мы разработали и запустили интегрированную модель Урмано-Арчинской группы месторождений. Следующий шаг – создание цифровых моделей других активов «Газпромнефть-Востока». Технологии на основе искусственного интеллекта позволят нам быть еще более технологичными и эффективными», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Константин Карабаджак.