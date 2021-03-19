Бастрыкин поручил разобраться с "бесплатными" юристами, которые обманывают пенсионеров

Глава СК России Бастрыкин назначил проверку в кузбасском управлении после жалобы сироты. Фото: СУ СК России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о проведении проверки в связи с противоправными действиями юристов в отношении пенсионеров.

Речь идет о тех самых спам-обзвонах "бесплатных" юристов, которые обещают решить самые невероятные проблемы. Обычно они сводятся к тому, чтобы выведать персональные данные и данные электронных карт. После этого пожилых людей банально обворовывают, лишая средств к существованию.

- Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России по городу Москве доложить о ходе проведения проверки, которая была организована после выхода в эфире на одном из федеральных телеканалов сюжета. В нем сообщалось, что 74-летний пенсионер обратился в юридическую организацию, которая ему пообещала выплаты и ежемесячную надбавку к пенсии, при этом пенсионер должен был оплатить якобы оказанные "юридические услуги". После перевода 360 тысяч рублей, пенсионер не получил никаких обещанных выплат", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В другом сюжете рассказывается история о том, как при похожих обстоятельствах жертвой обмана стал военный пенсионер. Его 750 тысяч рублей поделили между собой сразу несколько юридических фирм.

В СК России отметили, что следователям предстоит проанализировать все указанные факты и установить лиц, которые навязывали пенсионерам свои услуги и дать их действиям правовую оценку.