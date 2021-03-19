Начальные извлекаемые запасы «Роснефти» на Приобском месторождении увеличились на 41,6 миллиона тонн

По итогам государственной экспертизы начальные геологические запасы месторождения в пределах лицензионных участков недр «Роснефти» увеличились на 280,5 млн тонн, а начальные извлекаемые запасы нефти - на 41,6 млн тонн. Как поясняют в компании, прирост запасов был достигнут в результате реализации программ разведочного и эксплуатационного бурения. Для этого в 2020 году в рамках реализации стратегии развития месторождения было введено 260 новых скважин.

- По результатам подсчета запасов были выявлены перспективные районы для дальнейшего изучения трудноизвлекаемых запасов отложений баженовской и тюменской свит, - говорится в официальном сообщении компании «Роснефть». - На Приобском месторождении ведется масштабная апробация новых технологических решений и инноваций, которые затем тиражируются на других месторождениях.

Напомним, добыча нефти с начала разработки Приобского месторождения превысила 490 млн тонн. Это произошло благодаря применению «РН-Юганскнефтегаз» (крупнейшего добывающего актива компании) передовых технологий изучения и разработки пластов.

СПРАВКА «КП»

Приобское месторождение было открыто в 1982 году, спустя четыре года введено в промышленную эксплуатацию. По геологическому строению участок относится к сложным и многопластовым, по величине извлекаемых запасов – к уникальным. Часть запасов относится к категории трудноизвлекаемых. В настоящее время месторождение располагается на пяти лицензионных участках, «РН-Юганскнефтегаз» ведет производственную деятельность на трех из них.