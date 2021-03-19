Сборная все еще живет РПЛ: Соболев рассказывает о важном разговоре в «Спартаке», Ахметов обещает биться за Гончаренко

Дзюба после промахов в «Зените» отказался подходить к «точке» даже в сборной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022. В Сочи к ней присоединились и игроки «Динамо», «Краснодара» и «Спартака» и с 18 футболистами уже можно было проводить полноценную тренировку. Но даже после тренировок в составе национальной сборной разговоров пока еще больше о клубных делах. Отойти за несколько часов от российской Премьер-лиги не так просто.

СОБОЛЕВ ГОТОВ ЗАМЕНИТЬ ДЗЮБУ ПО ПЕНАЛЬТИ, НО РЕШАТЬ ЧЕРЧЕСОВУ

Спартаковцы в Сочи прилетели в пятницу 5 часов утра. А уже в 11.30 рубились на тренировке. Но после впечатляющей серии из нескольких побед тянет и не на такие подвиги. Например, Александр Соболев, забивавший и по многу в этих матчах, раскрыл секрет «Спартака».

- Мы в команде между собой сели, поговорили, пришли к решению, что будем играть в свой футбол. Будем прессинговать, будем напрягать соперника все 90 минут. Думаю, у нас хорошо получается. И мне очень нравится. Так всегда должен играть «Спартак», - рассказал Соболев.

Между тем раньше у Соболева в сборной складывалось не очень здорово. Из-за стычки с Дзюбой он однажды не получил вызов в национальную команду. А в конце прошлого года у Александра перед важным матчем сборной в последний момент заклинило колено, и он не смог выйти на поле. Тогда и пришлось принимать решение об операции.

- Повезло, что операцию сделал в отпуске, - рассказал Соболев. – Было достаточно времени для восстановления, сразу же мог работать в общей группе. После сборов тренер по физподготовке говорил, что я очень хорошо работал. Некоторые побаиваются после операции. Я с первого дня шел в бой, как будто не было никакой операции.

А кроме того, Соболев в «Спартаке» стал штатным исполнителем пенальти. С учетом того, что Дзюба после промахов в «Зените» отказался подходить к «точке» даже в сборной, у Черчесова появился хороший вариант ему на замену.

- Если партнеры доверяют исполнять пенальти, то подходишь и бьешь, - рассказал Соболев об ударах с 11-метрово отметки в «Спартаке». – Буду ли бить пенальти в сборной? Я не могу ответить на этот вопрос, это решение тренерского штаба. Мое дело работать на поле, все зависит от меня.

АХМЕТОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО БУДЕТ СРАЖАТЬСЯ ЗА ТРЕНЕРА ЦСКА ГОНЧАРЕНКО

В сборной, возможно, есть потери. В Сочи вместе со всеми игроками «Спартака» не прилетел Роман Зобнин. Он в матче с «Уралом» получил травму, и остался сделать МРТ, а уже со снимками и диагнозом должен был прибыть к вечеру. Пока это единственная потенциальная потеря у Черчесова перед матчами с Мальтой, Словенией и Словакией. Но могло быть и хуже. Второй день подряд вокруг сборной обсуждают жесткий стык Ильзата Ахметова и Далера Кузяева в матче ЦСКА – «Зенит».

- По видео картинке действительно выглядело страшновато, - признавался Ахметов. – Сначала я сыграл в мяч, а потом по инерции нога пошла дальше. Но мы уже поговорили с Далером. Он сказал, что даже не почувствовал. А потом встал, и стал двигаться еще более интенсивно. Я же принес свои извинения, и слава богу, что без травм обошлось.

Но вот у ЦСКА не обошлось без поражений. И даже рядом со сборной обсуждается возможная отставка главного тренера армейцев Виктора Гончаренко. Но, кажется, в самой команде не все будут рады увольнению, если оно последует.

- Такие разговоры не могут нравится, - отвечал Ахметов. - За тренера мы готовы биться. Мы надеемся, что все выправится. И у меня есть только уважение и благодарность Гончаренко.

В субботу в сборную России должны прилететь игроки «Рубина» и подъехать футболисты «Сочи». И тогда воспоминания об РПЛ окончательно отойдут в сторону. Тренировки станут закрытыми и пойдут разговоры о будущих соперниках Мальте (матч 24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).