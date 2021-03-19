Центробанк России повысил ключевую ставку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу прошло очередное заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. На нем обсуждали, что делать с ключевой ставкой. В последние полгода она не менялась и твердо стояла на уровне 4,25% годовых, хотя до середины прошлого года активно снижалась.

Перед заседанием большинство аналитиков делали прогноз, что Центробанк оставит ставку без изменений, но даст сигнал, что обязательно повысит ее в будущем. Мол, для ужесточения денежно-кредитной политики еще не пришло время. В ЦБ решили действовать на опережение. Ставку повысили на один шаг - до 4,5% годовых. И кстати, сделали это первыми из регуляторов всех стран. Почему? На это есть одна весомая причина.

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ РАЗОГНАЛАСЬ

По данным Росстата, с марта прошлого года цены в стране выросли на 5,7%. Это очень много. Для сравнения, в последние несколько лет цены росли на 2 – 3% в год. А цель у Центробанка была и остается на уровне 4%.

- Восстановление внутреннего спроса происходит быстрее, чем ожидалось ранее. Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, - говорится в официальном сообщении Центробанка.

Другими словами, если не остановить инфляцию сейчас, то она может разогнаться слишком сильно. И запускать этот процесс нельзя. Может произойти то, через что мы проходили в 90-х. А ключевая ставка – это механизм, который позволяет регулировать инфляцию. Чем ставка выше, тем медленнее растут цены.

Инфляция скажется на ценах на товары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ

Причины высокой инфляции достаточно очевидны. Во-первых, девальвация рубля, которая произошла в прошлом году. Это повысило цены на импортные товары, доля которых в нашей стране остается высокой. Во-вторых, пандемия привела к тому, что россияне не могут выехать за рубеж. А значит, тратят свои деньги внутри страны. И если спрос на что-либо вырастает, а предложение или остается на том же уровне, или сокращается, то цены растут.

- Влияние внутреннего спроса на темпы роста цен усилено ограничениями на зарубежные поездки. Неизрасходованные на эти цели средства домашних хозяйств частично перераспределены на потребление товаров и услуг внутри страны. Дополнительное влияние на рост цен оказывают факторы со стороны предложения, сдерживающие наращивание выпуска ряда товаров, - говорится в сообщении ЦБ.

ЧТО БУДЕТ СО СТАВКАМИ ПО КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ

Если вкратце, и те, и другие подорожают. Ставки по вкладам станут немного выгоднее, а кредиты – недоступнее. Это суть денежно-кредитного регулирования, которое действует как терморегулятор. Тем не менее есть некоторые нюансы.

К примеру, кредиты в последний год почти не дешевели. Даже несмотря на то, что ставка ЦБ снизилась сразу на два процентных пункта. Они снижались только благодаря льготным программам. Банки объясняли это тем, что ставка ставкой, а во время кризиса давать дешевые кредиты слишком опасно. Ведь заемщики могут потерять работу или другой источник доходов.

Поэтому после нынешнего повышения ключевой ставки вряд ли что-то изменится. Тем более что большинство банков стали действовать хитро. Они продают кредиты вместе со страховкой (или, как ее еще называют, финансовой защитой). В итоге, если в рекламе обозначается довольно низкая ставка в 6 – 7% годовых, то с прибавкой страховки реальная стоимость кредита увеличивается до 12 – 13% годовых. А это уже и так много. Повышать сильнее кредитные ставки банки вряд ли будут.

Проценты по кредитам могут вырасти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БУДЕТ ЛИ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ПОВЫШАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Большинство экспертов считают, что ключевая ставка будет повышаться и дальше. Это стандартный механизм циклической денежно-кредитной политики. По мере выхода из кризиса ставки нужно повышать, чтобы не допустить перегрева экономики и разгона инфляции. Как считают аналитики, к концу 2021 года ставка может подняться до 5% годовых. Но вряд ли выше.

- Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, - пояснили в Центробанке.

Следующее заседание намечено на 23 апреля 2021 года.

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