Справиться со страхом перед полетами пассажирам аэропорта Красноярска помогают собаки из приюта

Собаки помогают людям справиться со стрессом перед полетом. Фото: Shutterstock

Авиация считается самым безопасным видом транспорта, но тех пассажиров, для кого взлеты и посадки – серьезное испытание, очень много. Как преодолеть страх полета на самолете? Проблему попробовали решить в Красноярске, куда в терминал аэропорта привезли двух собак, чтобы помочь пассажирам пережить стресс перед перелетом. Эту акцию для аэропорта в Красноярске предложил общественный деятель Олег Дерипаска, а поддержку пассажирам оказывают четвероногие питомцы из приюта для бездомных собак «ПовоДог», открытый благотворительным фондом Дерипаски «Вольное дело».

Акции под названием «Собака эмоциональной поддержки» проводятся во многих аэропортах мира. Для России это первый опыт. Собаки оказывают психологическую помощь пассажирам, давая ощущение комфорта и стабилизируют настроение человека перед полетом. Все желающие смогут подойти, погладить, поиграть, угостить животное лакомством, сфотографироваться и задать интересующие вопросы специалистам. Сильнее других такому общению обрадовались дети.

«Это очень привлекательная тема, потому что пассажиры волей-неволей отвлекаются на животное, которое доброе и очень ласковое, - с улыбкой сообщила телеканалу НТВ Анна Минисламова, с трудом удерживая на руках своего сынишку.

Администрация аэропорта сообщила, что для начала собирается проводить такие акции дважды в месяц.

«Собаки – наши близкие друзья и помощники. Именно поэтому мы решили попробовать снять эмоциональное напряжение у пассажиров с их помощью, - уточнил генеральный директор международного аэропорта «Красноярск» Андрей Метцлер. - Собаки все привитые, со всеми документами. Ничего бояться не надо»

Но главное требование к четвероногим «психологам» – быть добрыми и ласковыми. По словам волонтеров приюта, для собак такая работа тоже в удовольствие.

«Для собак из приюта это тоже очень большая возможность выйти в свет и пообщаться с новыми людьми, потому что в приюте они видят только нас, сотрудников приюта», - резюмировала Юлия Измашкина, менеджер по развитию приюта для бездомных собак «ПовоДог».