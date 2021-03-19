"Манчестер Сити" получил серьезного соперника в Лиге Чемпионов. Фото: REUTERS

В пятницу, 19 марта, прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов сезона 2020/2021 годов. По ее результатам восьмерка лучших команд Европы образовала немало интересных пар. Каждый из матчей - на загляденье. Так, "Манчестер Сити" будет играть с дортмундской "Боруссией", а "Реал" - против "Ливерпуля".

Полностью результаты жеребьевки Лиги Чемпионов они удивляют. И выглядят вот таким образом:

1) «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

2) «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия)

3) «Бавария» (Германия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция)

4) «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

Согласно календарю турнира, первые встречи этой стадии Лиги чемпионов пройдут 6 и 7 апреля, а ответные матчи через неделю — 13 и 14 апреля.

"Ливерпуль" с Садьо Мане будет играть против мадридского "Реала". Фото: REUTERS

По ходу жеребьевки решили, и как будут выглядеть полуфинальные пары Лиги Чемпионов.

1) Пара 3 — пара 1

2) Пара 4 — пара 2

Полуфинальные матчи Лиги Чемпионов назначены на 27/28 апреля и 4/5 мая. Напомним, что финальный матч турнира пройдёт 29 мая 2021 года на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле.