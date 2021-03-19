Немцы готовы взять на кормление Украину, чтобы достроить «Северный поток-2»

Северный поток -2» находится уже в высокой степени готовности. По сути осталось уложить меньше 150 километров труб Фото: REUTERS

Не ослабевают страсти вокруг одного из основных инфраструктурных проектов современной Европы — газопровода «Северный поток-2». Еще вчера госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег европейских участников стройки, мол, продолжите в том же духе, окончательно задушим санкциями. Но уже сегодня партнеры «Газпрома» заявили, что все равно уверены в успешном завершении работ.

Однако Германия, заинтересованная в российском газе, хочет все-таки решить вопрос с трубопроводом и даже готова пойти на неожиданные варианты. Сами немецкие фирмы не особенно горят желанием участвовать в проекте из-за возможных санкций США - с начала года от сотрудничества отказались 19 компаний, в результате чего «Северный поток-2» лишился около 12 процентов обещанных инвестиций. Так что Берлин активно продолжает искать пути, как дальше вести стройку, для этого желательно бы получить гарантии "неприкосновенности" со стороны Вашингтона.

И решение было найдено! Согласно данным газеты Handelsblatt, ключевым игроком в этом деле должна стать Украина, интересы которой якобы ущемляет новый газопровод. Немцы, как утверждают журналисты, предложили Незалежной несколько вариантов компенсаций потерь, чтобы в ответ в Киеве уговорили Белый дом изменить свое отношение к проекту на более лояльное.

Среди возможных сценариев для Украины есть и строительство в Мариуполе завода по производству водорода из воды путем электролиза на базе предприятия «Метинвест», принадлежащем олигарху Ринату Ахметову, а также расширение сотрудничества Германии и Украины в области информационных технологий и перенос производства запчастей для автомобилей из азиатских стран. Подобные меры должны скомпенсировать те многомиллионные потери, которые возникнут в случае снижения объемов прокачки углеводородов через территорию Украины.

Пока из всех проектов наиболее интересным представляется именно создание производства водорода, ведь с учетом курса ЕС на развитие «зеленой экономики», этот вид топлива может быть весьма востребован в Старом свете. Например, уже к 2040 году на водород должно приходиться 13% всей энергетической структуры Европы.

Стремление Германии понять несложно, ведь «Северный поток -2» находится уже в высокой степени готовности. По сути осталось уложить меньше 150 километров труб, а это значит, что уже во второй половине этого года первый газ может пройти по трубе в сторону ФРГ. Пока главным препятствием являются сложности с судном-трубоукладчиком, ведь в конце 2019 года из-за санкций США иностранные подрядчики прекратили использование своих кораблей на стройке и России пришлось перебрасывать свои собственные судна, из-за чего был потерян почти год.

Напомним, Вашингтон активно вставляет палки в колеса «Северному потоку – 2». Причина такому поведению для многих экспертов очевидна. И абстрактная нелюбовь к России тут ни при чем, просто бизнес: США имеют виды на европейский рынок газа, планирую существенно нарастить поставки в Старый свет своего сжиженного топлива. Так что нужно просто зачистить рынок от конкурентов. Газопровод «Северный поток-2» подразумевает строительство двух нитей газопровода, протянувшихся от России до Германии по дну Балтийского моря, общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

КОМПЕТЕНТНО

Александр ПАСЕЧНИК, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности:

- Говорить о таких переговорах США и Германии сложно, тем более, что подробностей пока мало. Ранее шло обсуждение возможности внедрения механизма, который бы позволил «отключать» «Северный поток-2» в том случае, если объемы прокачки газа через территорию Украины окажутся недостаточно высокими. Но разговаривать об этом без участия «Газпром», который является главным участником проекта, в принципе дело бессмысленное. Пока отечественная компания наблюдает за диалогом, но ее текущая стратегическая задача - завершить проект. В этом контексте эксперты называют сентябрь как возможный месяц завершения работ в воде. А дипломатией в основном занимается Берлин, ведь надо приходить к какому-то компромиссу с новой администрацией Байдена.