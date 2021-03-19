Геннадий Онищенко: Чтобы не пустить в Россию «новый коронавирус», надо вместе с соседями занять «круговую оборону»

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, в СМИ появилось информация, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все-таки вынесла вердикт, откуда пошел коронавирус. Вот если простым языком объяснять, что произошло? И что нам даст это понимание? Оно верное или неверное?

- Во-первых, ВОЗ, мягко говоря, отказалась от версии происхождения коронавирусной инфекции в лаборатории. Вернее, даже не так. Версию происхождения коронавируса в лаборатории, на их взгляд, можно назвать маловероятной. Вот так сформулировали осторожно свою позицию в ВОЗ.

Но даже эта осторожная оценка не может быть признана юридически значимой.

- Почему?

- Когда США в первой половине 2020 года и особенно в конце 2020-го дважды настойчиво ставили вопрос о преднамеренном, искусственном происхождении этого вируса, о том, что - якобы в его свойства было вмешательство человека - при этом американцы ссылались на данные своей разведки и так далее. Так вот - по всем канонам международного права, в этом случае должны были задействовать механизм контроля за исполнением конвенции по биологическому и токсинному оружию, так называемый КБТО.

- Что за конвенция?

- Она была принята в 1972 году по инициативе нашей страны, США и Англии.

Все эти десятилетия интенсивно работала большая группа специалистов в области микробиологии, вирусологии, в области военных вопросов, связанных с микробиологией.

Я тоже входил в эту группу, и мы долго в Женеве (в год по два раза по две недели там находились) решали вопросы, связанные с разработкой этого механизма.

После продолжительных споров, уточнений он был разработан и являлся коллективным, профессиональным трудом, который в 2001 году должны были утвердить, принять, как официальный документ, а после этого он подлежал ратификации - как закон - всеми странами.

- Но КБТО ведь так и не утвердили?

- К сожалению, нет, не утвердили...

- Извините, но сейчас вот людям как объяснить, что произошло?

- Произошло фиаско. Это видно даже из того материала, который представила ВОЗ… Поехала группа из 12 человек…

- Они поехали в Китай?

- Да, в Китай. Отсидели в карантине 14 дней, затем они рассматривали четыре версии - как инфекция передалась человеку.

То есть, четыре причины - почему вирус, который не был опасен для человека, стал для него опасен.

Эти четыре версии они якобы отработали… Но, в общем-то вернулись ни с чем.

- Потому что во всем мире не работает конвенция, о которой вы говорили?

- Вот именно. Чтобы провести качественное исследование, экспертную оценку, комиссия ВОЗ должна была побывать непосредственно в лабораториях, в том числе, и в тех, которые находятся в ведении китайского военного института. Но они туда просто не попали.

И, как говорится, вернувшись ни с чем, вышли вот с этой формулировкой. Расплывчатой.

- И как нам теперь?

- Нас в этой связи, прежде всего, должно волновать то, что за последние 30 лет вокруг нашей страны выстроен целый ряд суперсовременных лабораторий, которые работают с самыми опасными микробами и вирусами. И принадлежат они не гражданскому ведомству США, не минздраву, а - министерству обороны Соединённых Штатов. И там работают военные микробиологи. И когда отсутствует такой механизм контроля, о котором я говорил, - все это настораживает.

- Я понял так, что нам теперь нужно держать ухо востро, потому что, с любой стороны может возникнуть еще угроза какой-нибудь биологической атаки...

- Нам нужно не только ухо востро держать, а - настаивать на том, чтобы механизмы по контролю за деятельностью таких лабораторий существовали.

Но, поскольку это долгий и длительный процесс (хотя КБТО была принята и разработана за год, ну, тогда была политическая воля) - теперь нам нужно, на двухсторонней основе, тесно взаимодействовать в этих вопросах - с нашими казахскими соседями, грузинскими, азербайджанскими... Чтобы не допустить в Россию «новый коронавирус», надо занять «круговую оборону»

- Украина - тоже сосед?

- Да, но - сосед агрессивно настроенный, который сегодня создаёт еще более современную лабораторию, причём - совсем близко от наших границ.

И в этих условиях выход у нас один - проводить, скажем так, необходимый комплекс работ, который бы гарантировал безопасность нашего государства.

- Понял.

- Вот этот вывод, я думаю, всем понятен.

- Да. Спасибо.

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