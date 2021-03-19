Школьники выберут писателя, именем которого назовут планету

Авторов лучших работ ждут специальные призы, приглашения от Московского Планетария и - их выбор станет решающим в пользу названия одного из небесных объектов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В честь какого писателя вы назвали бы планету? Если вы еще об этом не задумывались, то самое время озадачиться. Столичный планетарий и Бунинская библиотека устраивают проект, равного которому еще не было. Космос! В прямом и переносном смысле.

Участвовать в мероприятии приглашают школьников среднего и младшего возраста. Нужно выбрать любимого писателя, чье имя достойно стать именем планеты. Свой выбор необходимо обосновать письменно в соцсетях с хештегом #планетуписателю. Авторов лучших работ ждут специальные призы, приглашения от Московского Планетария и - их выбор станет решающим в пользу названия одного из небесных объектов.

Конкурс проходит с 23 марта по 9 апреля.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте и принять участие хотя бы в одном из шести мероприятий, организованных Библиотекой и Планетарием.

23 марта, 30 марта и 6 апреля с 16:00 до 17:00 в библиотеке Бунина писатель Елена Тушушева будет рассказывать об авторах, писавших о космосе. Будем обсуждать "космические" книги, созданные во времена, когда о космосе почти ничего не знали. Планируются Экзюпери и Стругацкие, Брэдбери и Булычев, Воннегут и Беляев.

24 марта, 31 марта, 7 апреля с 16:00 до 17:00 – участников конкурса ждут в Планетарии, где пройдут удивительные беседы о звездах, глядящих на нас с неба.

Самая ответственная часть праздника отведена на 9-10- апреля. Участникам предстоит написать эссе и разместить его по соцсетям с хештенами #планетуписателю, #библиотекицентрамосквы, #московскийпланетарий.

Победителя назовут 24 апреля на Библионочи, во время церемонии присвоения выбранного имени писателя планете.