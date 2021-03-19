Сын, ставший причиной развода Джоли и Питта, нанес новый удар по знаменитому отцу

Мэддокс, ставший более четырех лет назад причиной развода знаменитых актеров, дал против родителя показания в суде. Фото: Instagram.com

Старший сын Брэда Питта и Анджелины Джоли выступил против знаменитого отца. Мэддокс, ставший более четырех лет назад причиной развода знаменитых актеров, дал против родителя показания в суде.

Актриса Анджелина Джоли на днях заявила, что готова представить суду доказательства о домашнем насилии в отношении ее общих с Брэдом Питтом биологических и приемных детей. Все ужасы происходили якобы во время брака артистов. 45-летняя голливудская дива в настоящее время добивается разрешения привлечь младших детей - 14-летнюю Шайло, а также 12-летних близнецов Нокса и Вивьен в качестве свидетелей для подтверждения своих обвинений.

Пока же по данному судебному разбирательству дал показания старший сын Джоли и Питта. Появление в суде Мэддокса стало неприятным сюрпризом для Питта. Парень выступил с обвинениями против отца, однако пока их детали не разглашаются, передает Daily Mail.

Ранее Мэддокс крайне нелестно высказывался о Брэде. Молодой человек сообщил, что собирается официально изменить свою фамилию Джоли-Питт, оставив только первую ее часть. Он хочет таким образом избавиться даже от напоминаний о родителе и дал понять, что не считает больше Питта своим отцом.

Именно Мэддокс более четырех лет назад стал причиной жуткого скандала. Вся семья возвращалась на самолете из Франции, где отдыхала в замке Мирваль, в Лос-Анджелес. По пути, как заявляла тогда Джоли, перебравший алкоголя Питт якобы позволил себе применить силу против старшего сына. Впоследствии она уточнила, что благоверный затеял с ней ссору на глазах у отпрысков. А когда Мэддокс попытался вступиться за мать, Питт якобы схватил его за плечо и пару раз как следует встряхнул.

Этот эпизод был тщательно расследован, с одной стороны, ФБР, а с другой - экспертами социальной службы, защищающей права детей. Специалисты в один голос заявили о невиновности Питта.

К слову, за четыре с лишним года, что тянется бракоразводный процесс, Джоли не раз пыталась выставить Питта злодеем. Однажды звезда обвинила Брэда в неуплате алиментов, хотя тогда они еще не были установлены судом. Актер давал деньги на детей добровольно и смог доказать это. У пары общие дети: Мэддокс, 19 лет, Захара, 16 лет, Пакс, 17 лет, Шайло, 14 лет и близнецы Нокс и Вивьен, 12 лет.