«Что нашла с утра – то и надела!»: стилист оценил гардероб Манижи и одежду на «Евровидение 2021»

Манижа не стеснятся быть яркой, а иногда и смешной. Своего стиля у певицы, по мнению профессионалов, пока нет Фото: Instagram.com

Биографию, жизненные принципы, вокал и тексты песен Манижи уже обсудили. А мы профессиональным взглядом модного эксперта рассмотрели, как выглядит наш претендент на победу на «Евровидении- 2021». Одежда, прическа, макияж: как наряжается и создает свой образ певица - мы обсудили со звездным стилистом Анваром Очиловым.

Что сразу же бросается в глаза? Если большинство женщин выбирают наряды, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры, то Манижа не обращает на это внимание. Певица демонстрирует без стеснения «все свои трещинки». Если звезды редко выходят в люди в одном и том же платье, то Манижа не заморачивается по этому поводу. Кроме того, сразу видно – эта артистка с восточными корнями.

Постоянство – не признак Манижи

Анвар Очилов рассказывает kp.ru: «Манижа выбирает вещи себе сама – без помощи профессионалов, формируя стиль под характер и настроение. «Что нашла с утра – то и надела» - условно так обозначим предпочтения артистки в одежде. Все смешалось в манере прекрасной певицы одеваться – восточные, азиатские, европейские мотивы. Сейчас это тренд – смешивать различные стили даже в одной коллекции модного дома, а уж в гардеробе женщины и подавно. Пока своего сформировавшегося стиля у Манижи нет. Но в 29 лет и жизнь только начинается, и стиль у большинства женщин только формируется. Хотя у представителей публичных профессий по идее эти модные процессы должны происходить раньше.

Манижа на одном мероприятии выглядит круто, на другом небрежно, на третьем вообще артистку не узнать и хочется немедленно переодеть. Что мне нравится в Маниже – она воплощает важный принцип: человек не должен комплексовать по поводу фигуры, отсутствия макияжа, любая женщина может выглядеть красиво и чувствовать себя уверенно. Но нельзя забывать - эта уверенность формируется в том числе грамотно подобранной одеждой. Потому что часто встречают по одежке – и на международных конкурсах это важно. Раздражать народ может не только песня, но и наряд. Вызывать симпатию только своих поклонников, которые собрались на концерт в «Крокусе» ради кумира Манижи – не сложно. Вызвать симпатию зрителей по всему миру во время выступления на «Евровидении» поможет не только песня, но и наряд. Манижа представила композицию, с которой поедет на конкурс в очень неудачном костюме. Но образ на «Евровидение» ей уже помогут создать профессионалы, так что можно не переживать. Мы помним, как достойно выглядели наши Полина Гагарина и Сергей Лазарев на «Евровидении».

Возраст меняет все

Манижа поет давно. И с возрастом ее вкусы естественно менялись. Вместе со стилистом рассмотрели разные образы артистки.

2012 год

Маниже здесь 21 год: и она выглядит соответственно возрасту – перед нами романтичная девушка. Как же она хороша с этими легкими воздушными кудрями. У артистки от природы великолепные волосы – это ее украшение, такую красоту ни одним наращиванием не создашь. Многие звезды лишь мечтают о такой роскоши на голове. Поэтому Маниже можно создавать роскошные прически. Перед нами стильная европейская девушка: шляпка и пиджак, и даже клетчатая юбочка в стиле «тату» - все точно к месту, безупречно.

2012 год Фото: Instagram.com

2013 год

Если бы этот образ случился не 8 лет назад, а в марте 2021 года, то мы бы подумали, что Манижа возвращается с юбилея Насти Ивлеевой. Это ведь там был дресс-код «кибер-барокко». А как иначе объяснить эту странную «корону», разноцветные волосы, нелепый корсет, ну сумку с браслетом «с чужого праздника жизни». Бунт в тихом омуте гардероба Манижи!

2013 год Фото: Instagram.com

2014 год

Манижа взрослеет и вот она уже не студентка, а красивая женщина. Как же ей идет такое декольте – обнаженные плечи, подчеркнуты красивые ключицы, длинные руки… Ну и шикарная юбка с восточным орнаментом. Вот так должна выглядеть молодая творческая девушка!

2014 год Фото: Instagram.com

2018 год

Манижа уже стала той артисткой, которую мы сейчас знаем. Хорошо помню этот ее образ на премьере фильма «Кислота». Она была одета лучше всех – даже моднее и интереснее Собчак на этой премьере. Кстати, этот лук трехлетней давности – актуален и для весны 2021. Здесь три тренда - широкие брюки, классический свободный пиджак, а под ним боди. Идеально подчеркнуто красивое декольте – сложно не перейти грань между пошлостью и элегантной сексуальностью. Манижа безупречна. Нюдовый макияж ей к лицу.

2018 год Фото: Борис КУДРЯВОВ

2019 год

Как же ей идет восточный орнамент! Чапан – так называют в Азии кафтан, который носят поверх одежды. Вышивка, аппликация, свободный силуэт, многослойность – все это выглядит на Маниже органично и красиво. Этнический «допинг» в одежде украшает артистов. Когда женщина выбирает такой наряд – можно догадаться, что она не только поет, но и сама пишет тексты, музыку. Одним словом, интеллектуалка – и муза, и творец.

2019 год. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/АГН «Москва»

2019 год

А вот другая Манижа. Выбрала для «красной дорожки» пляжный стиль – а почему бы и нет, допустимо. Красивая юбка подчеркивает линию талии, удачный топ. Вот только эти очки портят образ – лишний неудачный элемент.

2019 год. Фото: Pavel KASHAEV/Global Look Press

2021 год

Этот образ, в котором Манижа представила свою композицию на «Евровидение» не подходит к ее песне абсолютно. Видно, что готовился он впопыхах. В этом комбинезоне Манижа была год назад на «Вечернем Урганте» - и вот тогда все было гармонично. Но подобрать «рабочий комбинезон» к такой песне – абсолютный крах. И надпись «Рашн вуман», которая появилась на спине костюма – не спасает. А непонятная чалма на голове – абсолютно не из этого «концерта». Сам по себе комбинезон в этом сезоне вещь актуальная – цветной деним теперь тренд, который вернулся к нам из перестройки. Будем надеяться, что в этом красном комбинезоне Манижа в мае на шашлыках будет с друзьями отмечать призовое место на «Евровидении». А на сцену она выйдет в красивом образе. Ведь как говорила Коко Шанель: «Девушке нужны два качества – она должна быть стильной и потрясающей». Надеемся, что Манижа потрясет Европу и вокалом, и стилем.

2021 год. Фото: Максим Ли, Первый канал

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