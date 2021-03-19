Топ-25 в российской аграрной отрасли

Реализация комплекса мер по сдерживанию цен на продовольствие стала главным фактором, повлиявшим на позиции фигурантов рейтинга в феврале.

Лидерами рейтинга остаются вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е). Под председательством Виктории Абрамченко, в частности, прошло заседание правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, где обсуждались вопросы регулирования прибрежного рыболовства и поправки в законодательство, позволяющие снять часть административных барьеров в этой сфере.

Абрамченко Виктория Валериевна.

Дмитрий Патрушев выступил с инициативами по поддержке птицеводческих предприятий: о пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц; о возмещении CAPEX на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года; об увеличении предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика; о компенсации части затрат на килограмм произведенной и реализованной продукции для компаний, не повышающих отпускные цены. Минсельхозом также подготовлен проект постановления правительства о льготе на перевозку рыбы и рыбной продукции из регионов Дальневосточного федерального округа со сроком действия до 31 декабря 2021 года.

Патрушев Дмитрий Николаевич.

Продолжается восходящий тренд для директора правительственного департамента природных ресурсов, земельных отношений и АПК Елены Ковалевой (с 16-го на 15-е место), а также уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова (с 24-го на 20-е место), обратившегося к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложениями о дополнительных мерах поддержки бизнеса.

Гордеев Алексей Васильевич.

Укрепляются позиции председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова (с 8-го на 7-е место).

Переходят в группу с сильным влиянием губернатор Московской области Андрей Воробьёв (с 26-го на 23-е место), глава Ростовской области Василий Голубев (с 29-го на 24-е место), губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 31-го на 25-е место). Власти Московской области планируют направить на поддержку и стимулирование производства молока около 1 млрд рублей; кроме того, регион по итогам января 2021 года стал лидером среди субъектов Федерации по объемам производства сыра. Предприятиям АПК Краснодарского края в 2021 году анонсирована государственная поддержка - более 7,4 млрд рублей (из регионального бюджета - около половины). Агропромышленный форум Юга России, прошедший 24 - 26 февраля в Ростовской области, - позитивный информационный повод для руководства региона, влияющий на его позиции в рейтинге.

Февраль

Рейтинг. Февраль

Методика исследования

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 19 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу.

Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?»

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 50 наиболее влиятельных деятелей аграрной отрасли.

Деятели, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1 - 10), «сильное влияние» (11 - 25), «среднее влияние» (26 - 50).

Полная версия рейтинга доступна на сайте Regcomment.ru.