Пышногрудая Наташа Королева в алом бикини покорила Мальдивы

Наталья Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева и Сергей Глушко в декабре побывали на Занзибаре: в Танзании певица совмещала отдых и работу, снимаясь в реалити-шоу «Племя». В январе Королева летала в США, где гуляла по солнечным пляжам Майами. Но, видимо, с тех пор певица успела соскучиться по морю, и решила снова уехать в отпуск. Вместе с мужем Сергем Глушко Королева улетела на Мальдивские острова. В Инстаграме звезда делится подробностями отдыха и отвечает на вопросы поклонников.

Один из подписчиков спросил, во сколько Королевой обошелся отдых на Мальдивах.

- Дорого, но это того стоит. Я теперь понимаю людей, которые постоянно сюда летают, потому что в Мальдивы не влюбиться невозможно. Здесь есть всё – вода, рыбы, песок, солнце, - рассказала Наталья.

На Мальдивах Королева и Глушко остановились в пятизвездочном отеле SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton. Супруги поселились в вилле на воде, которая обходится им в 60 тысяч рублей в сутки. По звездным меркам это довольно скромно: к примеру, Полина Гагарина на Мальдивах жила в вилле стоимостью 250 тысяч рублей в сутки, а Настя Ивлеева сняла пляжный дом, который обходился ей в 500 тысяч рублей в день.

Наташа загорает на Мальдивах. Фото: ИНстаграм.

Королева рассказала, что на Мальдивах она отдыхает впервые. Поэтому все ее здесь удивляет и радует. Наталья и Сергей уплыли на прогулку на яхте, чтобы полюбоваться на дельфинов. А после отправились на дайвинг. В сторис певица поделилась видеороликом, снятым на катере. Наташа нарядилась в бикини алого цвета и бриджи с принтом в виде звезд. Лиф купальника подчеркнул пышную грудь певицы, выставив ее прелести в самом выгодном свете.

- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор! Мы готовы, сейчас будем прыгать! - продекламировала Королева с плавательной маской на голове.

Вечером Наталья сменила алое бикини на ярко-красное вечернее платье, в котором она отправилась на романтический ужин с мужем. Певица сфотографировалась на берегу Индийского океана на фоне заката с бокалом шампанского в руке. "Красавица", "Шикарная", "Наташа - огонь!", - восхитились поклонники в комментариях.

Наталья рассказала, что, несмотря на пасмурную погоду, солнце на острове такое активное, что можно моментально сгореть. Поэтому они с мужем постоянно кутаются в рубашки и парео.

- Такая жарища, что приходится мотать на себя всё, потому что сгораешь моментально, - сообщила артистка.

Вместе с мужем артистка отправилась на романтический ужин на берегу океана. Фото: ИНстаграм.

Обычно Королева и Глушко летают на отдых в Майами, где у певицы есть квартира. Сейчас в ней живет мама артистки Людмила Порывай. Недвижимость в США Наташа купила еще в начале нулевых. Певица владеет квартирой в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии. В Инстаграме Королева сравнила два популярных курорта.

- Это разные энергии. Атлантика дает больше драйва. Индийский океан расслабляет, - считает звезда.