В Болгарии опять нашли «русских шпионов»

За минувший год с лишним из Болгарии были высланы шесть российских дипломатов и сотрудников нашего торгпредства, якобы занимавшихся в стране разведывательной работой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители страны считают, что партия власти устроила этот скандал накануне парламентских выборов, чтобы выслужиться перед США. 4 апреля в Болгарии будут выбирать депутатов парламента. Правительство прозападного премьера Бойко Борисова подошло к ним с плачевными результатами - в экономике, социальной политике, не говоря уж о борьбе с пандемией. В Софии давно шепчутся, что «новая метла» в Вашингтоне в лице администрации Байдена может вымести вон неудачливого вассала и подыскать на его место кого-то другого.

И вот тут болгарские власти решили подсуетиться и продемонстрировать свою сверхлояльность Америке в противостоянии с «мировым врагом демократии» - Россией. Закатили трафаретный скандал с «русскими шпионами» - уже четвертый (!) с января прошлого года. А чего там, хоть и примитивная технология, зато безотказная! Прокуратура Болгарии объявила о задержании группы лиц, которых обвинили в шпионаже в пользу Москвы.

С утра в пятницу речь шла о двух персонах, но теперь число задержанных возросло уже до шести. Подробностей крайне мало, но те, что есть, не могут не вызвать удивления. Так, одного из «шпионов» вычислили среди тысяч людей, ехавших по автотрассе из столицы в Пловдив, - оказывается, документы проверяли у всех и каждого. А лидером группы был высокопоставленный экс-сотрудник военной разведки министерства обороны. Как сообщила представитель прокуратуры Сийка Милева, он получил военное образование в Болгарии и за рубежом, а также «окончил разведшколу в Москве, известную как ГРУ». Вообще-то после такого «знания» реалий, когда спецслужбу путают с учебным заведением, возникает вопрос: а не пора ли в болгарском надзорном ведомстве менять кадры?

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В шпионский круг якобы входили военнослужащие, представители минобороны и военной разведки. По утверждению прокуратуры, секретную информацию в российское посольство они передавали через жену их предполагаемого руководителя, имеющую гражданство Болгарии и РФ.

За минувший год с лишним из Болгарии были высланы шесть российских дипломатов и сотрудников нашего торгпредства, якобы занимавшихся в стране разведывательной работой. Однако никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения, София так и не представила. Как это принято в дипломатической практике, Москва ответила зеркально: шестеро болгарских официальных лиц, работавших в России, вернулись домой досрочно. А зачем болгарам это надо? Почему в явный ущерб себе, но в угоду Евросоюзу они отказываются от прокладки в Европу газопровода «Южный поток»? Зачем раздувают бесконечные шпионские скандалы, всячески подчеркивая при этом, что защищают и «интересы США»?

В начале этого года бывший глава МВД Болгарии Румен Петков заявил, что постоянные высылки российских дипломатов являются попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем республики. «Вероятно, кому-то потребовалось переключить внимание с вотума недоверия на шпионский скандал и начать комментировать поведение «русских шпионов» в Болгарии», - сказал Петков. Но добиться этой цели властям все труднее. Вот, например, что написали сегодня в комментариях к «шпионской новости» читатели болгарского издания «Дневник»:

Julian Mall: Мои прогнозы сбываются! Прямо перед выборами раскрыли преступную диверсионную группу российских агентов, готовивших вооруженный переворот! Остается только один вопрос - призовем ли мы на помощь турецкие войска, чтобы те защитили нас от зеленых человечков, и повторим ли Крымский сценарий!

Viva la Evolution: Очередная попытка заслужить одобрение американцев. Мне кажется, я не доживу до того дня, когда в Болгарии действительно осудят российского шпиона - у нас таких пол-парламента.

moreee: Очередная попытка Бойко (премьера Бойко Борисова. - Ред.) угодить ковбоям, чтобы те оставили его у власти.

авторът: Арест российских шпионов - часть предвыборной «чистки имиджа» партии ГЕРБ и лично Бойко Борисова, попытка получить больше голосов.

ggot: И что же хотят выяснить эти шпионы? Куда девался асфальт для болгарских дорог?