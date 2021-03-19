НАТО в панике - в Средиземном море на неделю пропала с радаров российская подлодка

Дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону". Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Если бы объявили всероссийский конкурс на лучший военный анекдот, то первое место, вне всякого сомнения, завоевали бы моряки. Мне не раз приходилось сиживать в корабельных кают-компаниях или париться с морскими волками в жаркой матросской баньке и я там наслышался много забавных и захватывающих рассказов, в которых правду трудно было отличить от вымысла.

Мореманы умеют блистательно травить байки - особенно о том, как они героически оставляли «пиндосов» (простите, американцев) в дураках. И вам они тоже могут поведать о том, как однажды наша подлодка в Атлантике всплыла среди целого выводка кораблей США, а затем увильнула у них из-под носа так, что они две недели бесполезно гонялись за ней. А командующий ВМС США, говорят, чуть не застрелился от такого позора.

А еще вам могут с гордостью рассказать, как наша подлодка перехитрила береговую оборону США и тихо подкралась к вражьему берегу, - да так, что наши моряки любовались в перископ американками в бикини на пляже.

Обо всем этом вспомнил я, читая вот это свежее сообщение информагентств: «Подлодка Черноморского флота (ЧФ) «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» исчезла с радаров кораблей НАТО в Средиземном море. При этом она продолжает оставаться на связи с российским командованием и подает сигналы».

Как рассказал агентствам неназванный собеседник, противолодочные силы НАТО пытаются обнаружить российскую субмарину уже неделю. Однако, как стало известно, сделать им это до сих пор не удалось. «Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — пояснил тот же источник.

Дизель-электрическая подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка" на параде, посвященном 75-й годовщине Победы в ВОВ. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Когда я пересказал это сообщение моему давнему знакомому - контр-адмиралу запаса и матерому подводнику Александру Блинову, он поначалу долго молчал в трубку, а затем ответил с явной иронией:

- Похоже, что кому-то очень нужен орден на грудь или еще одна звездочка на погоны...

- А равзе такого не могло быть? Во время вашей службы на подлодках такое было? - пальнул я.

- Такое, конечно, в моей практике было не раз. Да и то, о чем вы рассказываете, вполне может быть сейчас в Средиземке. Только вот я в данном случае кое в чем сомневаюсь.

- В чем же?

- А откуда командиру нашей неуловимой подлодки известно, что она «пропала с радаров»? Ему что, американцы по прямой связи доложили? Но так не бывает! И это - в Средиземном море, где кораблей НАТО больше, чем шпрот в консервной банке. Это раз. И два. Для того, чтобы поддерживать связь лодки со штабом флота, она должна всплывать. И тогда ее сигнал мгновенно засекут супостаты. Там же натовские самолеты - разведчики постоянно в небе висят!

Пульнул сигнал, и смывайся с точки на всех парах. Но после этого в тот квадрат моря в погоню за тобой ринется целая свора и подлодок, и надводных кораблей. А Средиземка - это вам не океан. Там командирам особая виртуозность и хитрость нужна. Да, если это «Варшавянка», тот давно известно: что она самая малошумная субмарина. Ее же не зря сами американцы прозвали "дырой в океане". Вы только не подумайте, что я тут своими неудобными вопросами подрываю авторитет флота и тех, за кем сейчас корабли НАТО безуспешно гоняются. Там у нас большие мастера подводных маневров. Только вот не надо преувеличивать что-то, приукрашивать. Скромнее надо быть…

А ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ ДРУГИЕ ФЛОТОВОДЦЫ?

Адмирал Виктор Кравченко, занимавший в 1998-2005 годах должность начальник главного штаба ВМФ России:

- Да, подлодки проекта «Варшавянка» являются одними из самых малошумных в мире. Ну и пусть их ищут. Просто она оправдывает бесшумность свою... Действуют эти единички скрытно.

Вице-адмирал Игорь Осипов, командующий Черноморским флотом:

- В настоящее время все шесть подводных лодок, состоящих на вооружении ЧФ, выполняют задачи за пределами региона.

Еще один адмирал, пожелавший не называть свою фамилию, заметил в разговоре со мной:

- Странно, что все наши дизельные подлодки ушли из «традиционных» районов боевой службы в Черном море. Честно говоря, я в это не верю. Тем более, что там безвылазно корабли НАТО шастают. Кто-то же должен был остаться на посту у Крыма. Может, пошла большая информационная игра с прицелом на Украину, точнее - на ее вооруженные силы, которые изготовились к атаке на Донбасс. И если это действительно начнется, Черноморский флот может быть задействован. Высокоточные "Калибры" наших подлодок до шахтерский степей достанут...

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Субмарина «Варшавянка» относится к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок

Предназначена для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника и его объектов на суше.

Длина субмарины - 73,8 м;

Ширина - 9,9 м,

Осадка - 6,2 м;

Надводное водоизмещение - 2 тыс. 350 т, подводное - 3 тыс. 100 т;

Максимальная глубина погружения - до 300 м;

Надводная скорость - 17 узлов, подводная - до 20 узлов;

Главная энергетическая установка - дизель-электрическая (главный гребной электродвигатель мощностью около 5 тыс. 500 л. с. и два дизель-генератора 3 мощностью в 1 тыс. 500 киловатт каждый;

Автономность плавания - 45 суток;

Экипаж - 52 человека.

Новые лодки данного типа модернизированы, они получили современные комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. На вооружении лодок находятся шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, в боекомплект входят 18 торпед или 24 мины, крылатые ракеты комплекса «Калибр-ПЛ» с дальностью полета до 2, 5 тыс. км. Использование шумопоглощающих элементов обеспечивает высокую скрытность лодки.

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