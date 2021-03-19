Российские куры потянулись на юг

Группа «Черкизово» приняла участие в выставке «Gulfood 2021» в Дубае.

Российская делегация была одной из самых представительных: во главе с замминистра сельского хозяйства Сергеем Левиным выставку посетили представители Минсельхоза, Российского экспортного центра, отраслевых союзов и более 30 предприятий АПК.

В этом году наша страна приняла участие в мероприятии в шестой раз. Для многих российских участников поездка была скорее ознакомительной. Но у крупнейшего в России производителя мяса - Группы «Черкизово» - интерес вполне конкретный. Продукция компании уже сертифицирована контролирующими органами ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран Персидского залива с точки зрения соответствия требованиям по качеству, безопасности и стандартам халяль. В прошлом году компания провела тестовые отгрузки в страны региона для предприятий общепита, но локдаун серьезно снизил потребление. Одной из главных тем обсуждений как раз стали перспективы сотрудничества в условиях постепенного снятия ограничений и восстановления спроса.

Официальные лица российской делегации из Минсельхоза и РЭЦ организовали серию встреч с привлечением крупного бизнеса Ближневосточного региона, представив им наши компании, заинтересованные в сотрудничестве.

КОМПЕТЕНТНО

Своих накормили, отправляем на экспорт

Эксперт по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами Андрей ТЕРЕХИН:

- Рынок Ближнего Востока с высоким уровнем потребления мяса птицы, более половины которого покрываются импортными поставками, остается одним из перспективных направлений расширения экспорта российского птицепрома. Состоявшиеся на «Gulfood 2021» переговоры с местными дистрибьюторами и переработчиками подтвердили их заинтересованность в больших объемах поставок российской птицеводческой продукции. Это соответствует стратегическому подходу Группы «Черкизово» по наращиванию доли экспортных продаж в выручке компании.

СПРАВКА

Выставка Gulfood проводилась в 26-й раз. Это крупнейшая и наиболее влиятельная в мире выставка в сфере пищевой промышленности и производства напитков. Ежегодно в ней участвуют более 5 тысяч компаний и свыше 97 тысяч посетителей из 185 стран.