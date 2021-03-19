Диета на 100 тысяч: Валерия раскрыла правду о своем похудении

Певица Валерия Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певицу Валерию сложно представить с лишним весом: артистка всю жизнь занимается фитнесом, правильно питается и в свои 52 может дать фору и 30-летним. Но оказалось, вопрос похудения для нее тоже актуален. Так, раздевшись на пляже в Дубае, звезда призналась, что активно сбрасывает вес.

- Как же хорошо, что пока была в Москве, целый месяц питалась по специальной системе - вегетарианская еда плюс рыба, - поделилась моложавая и стройная певица. - За 30 дней похудела на три килограмма. Для меня это очень много, но впереди еще два. Зато теперь снова можно спокойно фотографироваться в бикини.

Красавица Валерия на дубайском пляже. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оказалось, что система похудения Валерии - ее собственная доставка готовых блюд. В пандемию этот сервис стал супервостребованным, вот и звезда решила монетизировать свои познания в здоровой еде. Певица предлагает несколько видов рациона: есть здесь и модная зеленая гречка с бурым рисом, и всевозможные фруктовые смузи, и безлактозная еда.

Однако, ценник за суточный набор продуктов доступен далеко не всем. Так, например, разгрузочный день на рисовой каше, сваренной на воде со специями, обойдется в 3000 рублей. Детокс из шести смузи - 3300 рублей, набор для вегетарианцев - 3500, а полноценный дневной набор с рыбой и мясом - 4500. Таким образом, "звездное" похудение будет стоить около 100 тысяч рублей в месяц.

Как выяснила "КП", бизнес по доставке продуктов Валерия ведет вместе с мужем-продюсером Иосифом Пригожиным и другом семьи - азербайджанским певцом и предпринимателем Эмином Агаларовым. Похоже, конкурировать с компаниями, предлагающими те же услуги за меньшие деньги (средний чек за доставку готовых блюд - 500 - 1500 рублей в день), фирме непросто. Так, в 2018 году звездный сервис принес убытки почти на 2 млн рублей, в 2019 - уже на 4,8 млн (цифры за прошлый коронакризисный год предприниматели еще не подбили).

Между тем, вопрос похудения сейчас куда актуальнее для мужа певицы, чем для нее самой. Перенеся ковид в тяжелой форме, Иосиф Пригожин восстанавливался с помощью гормональной терапии. Всего за 10 дней продюсер набрал 10 килограммов, из-за чего в шоу "Маска" даже разразился скандал: зрители не поверили, что Пригожин выступал в костюме Ананаса - слишком уж крупным оказался участник по сравнению с первым выпуском.

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