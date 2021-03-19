Как поддержать Всемирный день людей с синдромом Дауна в Москве: Открыть заново музей, посмотреть кино, сразиться в кулинарном поединке

Фото: кадр из фильма «Съесть слона»

21 марта — Всемирный день людей с синдромом Дауна, World Down Syndrome Day. Он отмечается Организацией Объединенных Наций с 2012 года. Этот день выбран не случайно. 21 день, третьего месяца в году. Он символизирует трипликацию 21-й хромосомы, вызывающую синдром Дауна.

В этот день во всем мире проходят образовательные и культурные мероприятия, которые помогают по-новому взглянуть на "солнечных" людей, научиться понимать их.

Рассказываем, как провести этот день в Москве с пользой.

Посмотреть премьеру фильма об актерах с синдромом Дауна

20 марта в 00.55 на 5 канале и с 21 марта на платформе OKKO состоится показ документальной лирической комедии «Съесть слона» об актерах с синдромом Дауна. Продюсерами картины выступают соосновательница инклюзивного мультимедийного проекта «ВзаимоДействие» Олеся Овчинникова, председатель попечительского совета Благотворительного Фонда поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» Дмитрий Сергеев и продюсер кино и телевидения Игорь Мишин. Также к этому дню известные актеры, в числе которых Дарья Мельникова, Никита Кукушкин, Екатерина Шпица, Никита Ефремов и другие выпустили серию роликов «Взаимодействие - это...»

Когда: с 21 марта

Увидеть танцевальный перформанс в Пушкинском музее

На 21 марта Пушкинский готовит целую программу и приглашает всех желающих взглянуть на пространство вокруг себя по-новому. В этом гостям помогут танцоры с синдромом Дауна.

Артисты инклюзивного кино- и театрального проекта «ВзаимоДействие» и танцевальной компании «САД» в Олимпийском зале Пушкинского музея покажут перформанс «Place or Space?»

Авторы постановки задались вопросом: почему, оказываясь в любом месте, мы вынуждены покориться установленным в нем правилам? И можно ли избавиться от ограничений и свободно существовать в пространстве? Взглянуть на строгие залы музея по-новому исполнителям и зрителям помогут танцовщики с синдромом Дауна - "солнечные люди", которые обладают даром сохранять свою свободу и индивидуальность, где бы они ни оказались.

Когда: 21 марта в 13:00, 16:00

Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина, ул. Волхонка, 12

Вход свободный по регистрации

Подробнее

Влад Ситдиков - блогер с синдромом Дауна, актер кино- и театрального проекта «ВзаимоДействие», спортсмен, примет участие в дискуссии «Красота и нейроразнообразие» в Пушкинском музее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сходить на дискуссию

Еще одно мероприятие Всемирного дня людей с синдромом Дауна в Пушкинском. Как менялись представления о красоте в искусстве на протяжении веков? Научились ли мы сегодня видеть и принимать красоту инаковости? И с какими проблемами люди с особенностями сталкиваются в современном обществе?

Все эти проблемы на дискуссии «Красота и нейроразнообразие» обсудят старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Наталья Кортунова; блогер с синдромом Дауна, актер кино- и театрального проекта «ВзаимоДействие» Влад Ситдиков; основатель инклюзивного модельного агентства Alium Agency Екатерина Денисова; медиаменеджер, глава Попечительского совета фонда «Синдром любви» Дмитрий Сергеев.

Перевод на русский жестовый язык: Ирина Гинзберг.

Когда: 21 марта с 17:00 до 19:00

Где: ГМИИ им. А. С. Пушкина, ул. Волхонка, 12

Вход свободный по регистрации

Подробнее

Принять участие в кулинарном фестивале

С 15 марта по 15 апреля по всей России проходит онлайн-фестиваль здорового питания для детей с ограниченными возможностями здоровья «Полезная вкуснятина». Марафон проводится уже во второй раз программой «Лига мечты» при поддержке Фонда Луи Бондюэля.

Принять участие в марафоне может ребенок любого возраста с любыми заболеваниями. Для этого нужно приготовить два блюда — одно по собственному рецепту, другое по одному из рецептов бренд-шефа компании Бондюэль в России. Эксперты Фонда Луи Бондюэля и программы «Лига мечты» будут оценивать каждое блюдо на предмет соответствия фруктово-овощной теме фестиваля, оригинальности рецепта и подачи.

Заявки принимаются на сайте до 15 апреля включительно. Работы всех участников будут опубликованы там же, первые 60 детей с ОВЗ получат в подарок по три занятия по программе «Лига мечты». Авторы самых интересных рецептов снимутся для видеоблога программы «Лига мечты» на YouTube.

Когда: до 15 апреля

Подробнее

Прочитать книгу «Как общаться с солнечными детьми?»

Книга «Как общаться с солнечными детьми?» Михаила Комлина рассказывает о том, что значит родиться «другим»? Значит ли это быть «особенным» или же быть «ненормальным»?

В этой книге собраны истории родителей, которые столкнулись с массой общественных и социальных барьеров в процессе обучения своих особенных детей, но нашли способ воспитать их здоровыми и умными. В книга делятся опытом такие знаменитые мамы солнечных детей, как Эвелина Бледанс и Ирина Хакамада.

С каждого проданного экземпляра 6 рублей перечисляется в фонд помощи детям с синдромом Дауна «Даунсайд Ап».

Подробнее