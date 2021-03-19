Лидер фракции в Бундестаге: Остановить «Северный поток-2» — это чистое безумие

Немецкий политик Алиса Вайдель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях Москву посетила делегация депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Это единственная крупная политическая сила в ФРГ, выступающая за традиционные ценности и дружбу с Россией. Как берлинская «патриотическая оппозиция» оценивает антикремлевские выпады Джо Байдена и его попытки подорвать строительство газопровода «Северный поток-2»? Об этом в беседе с kp.ru рассказала участница делегации, лидер фракции АдГ в Бундестаге — Алиса Вайдель.

— В начале марта достигнуто соглашение о производстве российской вакцины «Спутник V» в Италии. Возможно ли подобное партнерство и с другими странами ЕС, прежде всего, Германией?

— У России большая традиция разработки превосходных вакцин. Мы ожидаем, что «Спутник-V» будет в ближайшее время сертифицирован для использования в ЕС и ФРГ. И мы также будем рады, если его производство начнется в Германии и других европейских странах. Это был бы решительный шаг к международному сотрудничеству перед лицом глобальных проблем.

— Вот как раз новая администрация США вроде бы готова сотрудничать с Москвой по некоторым вопросам, например, ограничению ядерных вооружений — и при этом делает крайне злобные антироссийские заявления.

— У России, Европы и Запада много общих интересов. Пришло время оставить позади идеологию «холодной войны» и сотрудничать, чтобы справиться с вызовами современности. Я убеждена, что нам следует укреплять экономический и культурный обмен с Россией и объединить усилия для борьбы с международным терроризмом.

— Одним из таких проектов по экономическому обмену является российско-немецкий газопровод «Северный поток-2», которому опять-таки противится Вашингтон.

— Это вопрос жизненно важных экономический интересов обеих наших стран, и Германии, и России. И нам нужно как можно скорее завершить строительство «СП-2». Остановить проект, который почти завершен и приносит пользу всем участникам, было бы чистым безумием. Мы настоятельно призываем германское правительство оставаться твердым и поддерживать «Северный поток-2».

— Если говорить о немецких правительственных кругах, то последние недели их сотрясает скандал: ряд депутатов от блока правящих партий оказались замешаны в схеме с госзакупками медицинских масок по завышенным ценам.

— Печально видеть, как высокомерие чиновников открывает врата для коррупции. Навязывать людям тяготы «корона-блокады», набивая себе карманы в чрезвычайной ситуации, — это отвратительно. Скандал с поставками масок подчеркивает настоятельную необходимость смены правящей элиты в нашей стране.

— Нынешней осенью как раз выборы в Бундестаг. С какой программой на них идет ваша партия?

— Повестка АдГ ясна. Государство должно заниматься своими ключевыми обязанностями: обеспечивать общественную безопасность, защищать семейные ценности и права граждан, ответственно расходовать деньги налогоплательщиков. Это означает, в частности, прекращение катастрофической политики «корона-блокады» (от которой страдают люди и малый бизнес), снижение налогов, прекращение передачи нашего суверенитета бюрократам из ЕС, а также остановку нелегальной иммиграции.

— При этом за АдГ голосуют сотни тысяч «руссланддойче» (русских немцев, которые вернулись на историческую родину после развала СССР, на сохраняют культурные связи с Россией — прим. ред.).

— «Руссланддойче», как и подавляющее большинство людей в нашей стране, много работают, хотят обеспечить своим семьям достойную и безопасную жизнь, дать хорошее образование детям. Поэтому, защищая права и свободы всех немецких граждан, мы боремся и за их мечту.

— Насколько я знаю, вы впервые в Москве. Каковы ваши впечатления от российской столицы?

— Это прекрасный опыт — познакомиться с одним из старейших и величайших мегаполисов Европы, полным сокровищ культуры, где общественная жизнь пульсирует, не зная «ковидо-блокады». (В Германии серьёзные коронавирусные ограничения сохраняются до сих пор пор — прим. ред.)