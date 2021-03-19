Лидер фракции в Бундестаге: «Спутник-V» скоро будет сертифицирован в Европе

Российская вакцина от коронавируса «Спутник-V» скоро будет официально зарегистрирована Европейским союзом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Алиса Вайдель заявила «Комсомольской правде», что российская вакцина от коронавируса «Спутник-V» скоро будет официально зарегистрирована Европейским союзом. Тогда можно будет наладить ее производство в странах ЕС и использовать для вакцинации.

- Россия имеет огромный опыт в разработке надежных и эффективных вакцин, - подчеркнула Вайдель в беседе с корреспондентом «КП». – Мы ожидаем, что «Спутник-V» будет в ближайшее время сертифицирован для использования в ЕС и ФРГ. Когда это случится, будем радовать за развертывание производство препарата в Германии и других европейских странах. Это был бы отличный пример международного сотрудничества перед лицом общей угрозы.

Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Алиса Вайдель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас первая в мире вакцина от ковида проходит необходимые для регистрации процедуры в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Впрочем, некоторые страны Евросоюза, например, Венгрия и Словакия одобрили применение «Спутника-V» у себя, не дожидаясь добра от евробюрократов.

Россия не раз подчеркивала свою готовность поставлять вакцину всем заинтересованным, в том числе и странам Евросоюза. Для Старого света разработка научного центра им. Гамалеи может стать настоящей палочкой-выручалочкой: поставки других препаратов буксуют, члены союза критикуют руководство за неспособность наладить общеевропейскую вакцинацию, а многие страны запретили прививаться препаратом AstraZeneca.