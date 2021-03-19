Эльвира Набиуллина рассказала, как заморозка цен на продукты отразится на инфляции

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В эту пятницу ЦБ пошел на неожиданный шаг. Регулятор повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5% годовых. Экономисты называют это ужесточением денежно-кредитной политики. Так поступают, когда нужно сбить слишком быстрый рост цен. Инфляция действительно стала проблемой, потому что разогналась до 5,7%. Поэтому ЦБ решил применить доступный для него инструмент, чтобы притормозить рост цен.

ЯСТРЕБ ИНФЛЯЦИИ ГЛАЗ ВЫКЛЮЕТ

Как обычно, первым делом журналисты и онлайн-зрители смотрели на правый лацкан пиджака Эльвиры Набиуллиной. Там традиционно красовалась новая брошка. На этот раз в виде ястреба. Для непосвященных значение нового украшения могло показаться неоднозначным. Мол, кому или чему собирается выклевать глаз эта хищная птица?! Но финансисты сразу все поняли.

«Ястребами» обычно называют тех, кто ратует за проведение жесткой денежно-кредитной политики. А именно это и начал делать ЦБ, повышая ключевую ставку. При этом останавливаться наш регулятор, похоже, не собирается. Скорее всего, этот показатель в ближайшие пару-тройку месяцев поднимут до 5% годовых. При нынешней инфляции это вполне нормально. Цель ЦБ – снизить годовой рост цен до 4% в год.

Напомним, весной прошлого года госпожа Набиуллина на одну из пресс-конференций надевала брошь в виде голубя. И тогда это было другим знаком - того, что Центробанк начинает смягчать денежно-кредитную политику («голубями» в финансовом мире называют тех, кто ратует именно за это). В 2020 году ставку снизили с 6,5 до 4,25% годовых, чтобы бороться с последствиями кризиса, вызванного пандемией. Сейчас ситуация немного другая.

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ

Как и на курсы валют, на стоимость товаров и услуг влияет множество различных факторов. Сейчас большинство из них работают на повышение инфляции. Именно это и сподвигло ЦБ начать повышение ключевой ставки - чтобы немного сбалансировать ситуацию. Вот основные причины:

1. Спрос внутри страны растет

Если год назад россияне перешли в «сберегательную оборону» и перестали тратить деньги, то сейчас все ровно наоборот. От «жирка» начинают постепенно избавляться.

- Увеличивается спрос на товары длительного пользования. Улучшение населением жилищных условий подстегивает спрос на сопутствующие товары: инструменты, стройматериалы, мебель, бытовую технику. Сохраняется высокий спрос на автомобили, - заявила Эльвира Набиуллина.

2. За рубеж ездят единицы

Границы для большинства россиян закрыты, поэтому тратить неиспользованные на отпуск деньги они стали внутри страны. Это увеличивает спрос при неизменном предложении. Вот почему отдыхать в Сочи и на других российских курортах стало сильно дороже.

- До начала пандемии расходы на зарубежный туризм составляли около 2 трлн рублей в год. Если же более осторожное отношение к зарубежным поездкам сохранится, значимая часть трат населения останется внутри страны, - считает Эльвира Набиуллина.

3. В мире напечатали очень много денег

Развитые страны для поддержки собственных экономик выпустили большое количество денежных знаков. Общая сумма составляет около $17 трлн. Это уже привело к надуванию пузыря на фондовом рынке и на рынке недвижимости. Кроме того, частично из-за этого выросли и цены на сырьевые товары.

- На товарных рынках может ускориться рост мировых цен и, как следствие, возникнуть риск его переноса в динамику соответствующих внутренних цен. Мы это уже наблюдаем в части продуктов питания, - пояснила Набиуллина.

4. Растут издержки производителей

Многие отрасли экономики сильно пострадали от пандемии. И сейчас при возобновлении спроса компании стараются возместить убытки предыдущих периодов. Кроме того, расходы на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм тоже повысились. Они тоже влияют на конечные розничные цены.

- Помимо этого, ряд отраслей уже сталкивается с дефицитом рабочей силы, что может сдерживать расширение производства, - пояснила глава Центробанка.

ВРЕМЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Большинство аналитиков предполагали, что на этом заседании ЦБ ограничится сохранением ставки на прежнем уровне, а повышать ее начнет лишь через месяц. Но в ЦБ решили действовать именно сейчас.

- Повышенный рост цен на товары повседневного спроса является особенно значимым для потребителей и ведет к существенному росту инфляционных ожиданий. А это, в свою очередь, может повышать устойчивую составляющую роста цен на продолжительное время. Чтобы не допустить раскручивания инфляции, требуется скорейшее снижение инфляционных ожиданий, - пояснила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, время имеет значение. Особенно если применять такой механизм, как ключевая ставка. Ведь он действует лишь спустя несколько месяцев. А значит, решения о снижении или повышении этого показателя надо принимать заблаговременно.

- Если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели еще больше и в итоге потребует более существенного повышения ставки в будущем, - считает глава Центробанка.

При этом она выступает резко против административных мер – например, прямой или косвенной заморозки цен в отдельных сферах.

- Административные запреты – это крайняя мера, которая может действовать только в краткосрочном периоде. Если они будут применяться длительное время, они могут привести к негативным последствиям и большему росту инфляционного давления. Нужно применять постоянно действующие, предсказуемые, рыночные механизмы по социально значимым товарам, в том числе продуктам питания. Но это должны быть меры именно рыночного реагирования, а не административные, - считает Набиуллина.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ДОЛЖНА СТАТЬ АДРЕСНОЙ

Кстати, одна из административных мер, которую правительство активно применяло в прошлом году, - это льготная ипотека. Механизм, с одной стороны, помог снизить ставки по жилищным кредитам. Многие россияне взяли ипотеку под 5 – 6% годовых. А с другой, привел к резкому росту спроса на новостройки и, соответственно, росту цен на них.

- Основная цель льготной программы – помочь людям купить жилье. Если она превращается лишь в резкий рост цен, тогда даже при низких ставках жилье становится менее доступным, - пояснила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, программу желательно постепенно свернуть. А если и продлевать, то максимум до конца года. И только в тех регионах, где не было резкого роста цен и где есть достаточно предложения.

- Когда объемы льготных программ велики, это означает, что Центробанк вынужден сохранять более жесткие условия для всех. Мы считаем, что всеобъемлющие антикризисные программы кредитной поддержки должны быть завершены после преодоления острой фазы экономического спада. И настаиваем, что какие-либо программы постоянного действия могут носить только ограниченный и адресный характер. В противном случае за них заплатит не только бюджет, но и большая часть экономики, которая столкнется с более высоким уровнем процентных ставок, - пояснила глава ЦБ.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что теперь будет с курсом рубля и ставками в банках?

- В целом в экономике ожидается рост всех ставок, от депозитов до кредитов. В том числе ожидается ужесточение регулирования ипотеки и постепенное сворачивание программы льготных ставок. Рубль обычно слабо реагирует на решения Банка России, поэтому краткосрочных колебаний ожидать не приходится. Среднесрочно важнее будет санкционная риторика и стоимость сырья, - считает Олег Шибанов, директор Финансового центра Сколково-РЭШ.