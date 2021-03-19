«Паулина начнет гулять с малышом»: Федор Бондарчук с женой переехали в элитную квартиру возле Кремля

Федор Бондарчук и Паулина Андреева обживаются в новой квартире. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В начале марта Паулина Андреева и Федор Бондарчук объявили о счастливом событии в семье – у них родился сын Иван. Появление малыша на свет совпало с еще одним важным жизненным этапом: супруги переехали в новую квартиру в центре Москвы. Жилье в элитном доме с видом на Кремль режиссер приобрел еще в 2018 году, но все это время делал в нем ремонт. Бондарчук не жалел денег на обустройство семейного гнездышка. Но результат его не устроил, и в итоге он нанял новую бригаду строителей, которая все переделала. Прошлым летом роскошные апартаменты были готовы, и режиссер обставил их суперсовременной техникой и мебелью.

Федор и Паулина не афишируют свою жизнь перед публикой, однако от соседей не скроешься. Жильцы элитного дома в Брюсовом переулке отзываются о супругах тепло и ждут, когда Паулина, наконец, начнет гулять во дворе с малышом.

– Мы все ждем, когда Паулина начнет гулять с малышом, - рассказала «Собеседнику» жительница соседнего дома Валентина Васильевна. – Очень хочется посмотреть, на кого похож мальчишка: на Федора или Паулину? У нас хорошая детская площадка, рядом – два парка. А прямо возле их дома – старинный храм. Там находятся мощи Спиридона Тримифунтского. И мамы с детками часто там бывают.

В начале марта Паулина родила Федору сына. Фото: Инстаграм.

До сих пор актриса с маленьким Иваном не показывались на улице. Соседи пеняют на погоду: мол, сначала были морозы, да и сейчас еще в Москве не по-весеннему прохладно. Но как только потеплеет, Андреева наверняка начнет катать по двору коляску.

- Я не думаю, что им будет кто-то мешать, –говорит соседка. – Места у нас тихие, спокойные, несмотря на то, что до Тверской рукой подать. Очень много знаменитостей. В доме Бондарчука живут Лиепа и художник Никас Сафронов, напротив – Надюша Бабкина.

По словам соседей, для своей семьи Бондарчук покупает только лучшее.

– Ремонт, говорят, у них сделан по последнему слову техники, – рассказала Валентина Васильевна. – В прошлом году ему привезли холодильник. Бедные ребята-рабочие его всемером поднимали. Холодильник такой огромный, как наша комната. Я никогда таких не видела.

"Дом артистов МХАТ", в котором поселились Бондарчук и Андреева, внешне выглядит не очень броско. Его фасад украшают мемориальные таблички с именами известных жильцов. Фото: Google.

По оценкам риэлторов, в 2018 году квартира площадью около 100 квадратных метров обошлась Бодарчуку в 80-90 миллионов рублей. И это можно назвать очень удачной покупкой: за два года цены на недвижимость скакнули, и теперь такие апартаменты стоят на 10-15 миллионов дороже. Высокая цена объясняется престижным домом и центральным районом. Всего в минуте ходьбы – Тверская улица, в пяти минутах – Красная площадь. Из окон квартиры Федора и Паулины виден Кремль.

Апартаменты супругов расположены в историческом доме, построенном в 1928 году по проекту архитектора Щусева. Дом строился специально для актеров Московского художественного академического театра. Его стены украшают мемориальные таблички сименами известных жильцов. В разные годы в нем селились известные артисты и режиссеры: Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов, Марис Лиепа. Неудивительно, что дому присвоили статус памятника истории и культуры федерального значения.

Напомним, Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Супруги сыграли роскошную свадьбу в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. В марте этого года 53-летний режиссер и 32-летняя актриса стали родителями. Для Паулины это первый ребенок, для Федора – третий.