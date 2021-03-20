«Нет смысла скрывать»: Анастасия Стоцкая развелась с мужем

Анастасия Стоцкая объявила о разводе. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анастасия Стоцкая объявила о разводе с мужем. По словам певицы, с ресторатором Сергеем Абгаряном она рассталась больше двух лет назад. Все это время экс-супруги скрывали свой разрыв от широкой публики, но теперь 38-летняя звезда шоу-бизнеса решила признаться в том, что их браку пришел конец.

В эфире пятничного шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» ведущая программы Юлия Барановская спросила Стоцкую, как они с мужем и детьми пережили период самоизоляции. В ответ артистка неожиданно сообщила, что они с супругом давно не живут вместе.

- Наверное, нет смысла сейчас скрывать. Мы с мужем уже два с половиной года не живем вместе, – рассказала Анастасия.

Анастасия с бывшим мужем Сергеем Абгаряном. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоцкая говорит, что они с Сергеем остались в дружеских отношениях. Певица призналась, что может спокойно рассуждать на тему своего развода, поскольку прошло уже достаточно много времени, и все страсти улеглись. Экс-супруг почти ежедневно видится с детьми, поскольку для него важны семейные ценности. Стоцкая и Абгарян воспитывают двоих детей: 9-летнего Сашу и трехлетнюю Веру.

- Он каждый день видится с детьми, сына возит на шахматы. Он из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте, — рассказала звезда.

Анастасия и Сергей познакомилась на отдыхе в Дубаи, где между ними завязался курортный роман. Несерьезные на первых порах чувства в итоге переросли в брак. Судя по всему, отношения супругов испортились в 2017 году, вскоре после рождения дочки Веры.

- Знаете, есть супружеские пары, которые строят отношения на некоем партнерстве и их это устраивает. Лично меня такое не может устроить категорически. Мне кажется, семья жива, пока в ней есть любовь, а с этим, естественно, уважение, желание заботиться друг о друге, проводить время вместе. Если муж и жена любят друг друга, все острые углы сглаживаются сами собой, сложности легко устраняются и проблемы решаются… без проблем, - рассказывала певица сразу после рождения дочери. - Конечно, рассуждать легко, а в жизни все сложно, и я, безусловно, все еще не являюсь идеальной женой. Но учусь. И, полагаю, моему любимому мужчине со мной весело и интересно. Потому что всякий раз он не знает, чего от меня ожидать. Порой говорит: «Я уже иногда опасаюсь что-то тебе сказать». Это потому, что я взрывная.

Супруги расстались еще два с половиной года назад. Фото: Инстаграм.

Практически сразу после появления малышки на свет Стоцкая вышла на работу и начала репетировать в театре. Видимо, этот непростой период стал сложным и для мужа артистки, и для нее самой.

- Единственная проблема — мы слишком мало времени проводим вместе: муж много работает, а сейчас и я тоже, - признавалась Стоцкая. - Мне кажется, что сейчас стало очень много разводов, и меня это печалит. Очень жаль, что люди не справляются со сложностями семейной жизни. У нас с Сергеем они тоже есть, иначе и быть не может. И все же я хочу верить в то, что у нас все будет хорошо, и мы будем вместе долго-долго.

По словам Стоцкой, Сергей - прекрасный отец, и почти ежедневно видится с детьми. Фото: Инстаграм.

Абгарян был вторым мужем Стоцкой. Первый раз она вышла замуж в 2003 году за актера Театра Луны Алексея Сикирина. Настя и Алексей познакомились, когда учились в ГИТИСе. Затем они вместе играли в мюзикле по роману Виктора Гюго «Notre-Dame de Paris» («Собор Парижской Богоматери»). До свадьбы они прожили вместе пять лет. Молодые люди обвенчались в Костроме, однако через пять лет их брак распался.

38-летняя Анастасия тщательно скрывала свой развод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анастасии Стоцкой приписывали роман с Филиппом Киркоровым. Певица никогда не скрывала, что восхищается своим учителем, и что она была в него влюблена. Слухи об их близких отношениях появились с новой силой, когда подрос сын артистки и оказалось, что он как две капли воды похож на Киркорова. На все вопросы на эту тему певица отвечала, что у ее мужа армянские корни, поэтому Саша родился темненьким и черноглазым, как Киркоров. По ее словам, супруг к этим сплетням относился спокойно и не обращал на них внимания.