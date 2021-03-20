Дмитрий Мезенцев: Давайте не будем противопоставлять российскую кухню и белорусскую

Дмитрий Мезенцев Фото: Тимур ХАНОВ

...В телефонной трубке, которая ещё несколько часов назад принадлежала послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву (в пятницу, 19-го марта, Президент России отправил его в отставку, и в тот же день он был назначен Госекретарем Союза России и Белоруссии) - знакомые голоса Дмитрия и Алексея, помощников посла (теперь уже бывшего):

- Александр, Дмитрий Федорович не рядом, он далеко, у него в руках - три телефона.

Совсем рядом - голос Мезенцева:

- Ребята, спасибо за поздравления, но в ближайшее время мне вряд ли доведётся теперь закочевать к вам в Иркутск. (Мезенцев когда-то был губернатором Иркутской области, видимо, поздравление с новой должностью - оттуда. - А.Г.)

- Алексей, Дмитрий, да я же вот слышу голос Дмитрия Фёдоровича! Он что, не хочет со мной говорить?

- Кто не хочет говорить? - это уже голос экс-посла, ныне госсекретаря. - Хочет - хочет, только пока, Александр, - никаких ответов не будет.

- Дмитрий Федорович, да я и не собираюсь задавать вопросы. Вы можете и не отвечать ничего. Но я могу - пожелание только пока.

- (в трубке - молчание)

- Вы эти почти два года были необычным послом. В Белоруссии вас считали своим. Можно, я ваш тост повторю? Вы любите говорить, что белорусы и россияне - это единый народ. И ещё я надеюсь - мы будем так же тесно с вами работать. Я могу комментарий - по этому поводу? Или вы скажете: тоже без ответа.

- Насчёт тесного сотрудничества нет сомнений, тем более, что «Комсомольская правда» - стремится взвешенно, максимально объективно представить информацию о том, чем живет республика, о ее экономических результатах, о гуманитарных планах. О том, что удаётся регионам, что удаётся людям. И в этом плане, думаю, сделано многое, но, поверьте - как ваш читатель, считаю, что сделать можно ещё больше.

- О! Хотите, угадаю - какое ваше блюдо сейчас главное? Раньше, когда вы в Иркутске работали, вы любили горячие бурятские позы или бузы, я не знаю, как их правильно называть.

- А еще, не забудьте, уникальное озеро Байкал славится омулем. Да?

- Да! Как такое забыть!

- А сейчас давайте не будем противопоставлять российскую кухню и белорусскую.

- Да кто же противопоставит эти две кухни!

- Вот! Она, эта кухня, славянская, она для нас добрая.

- Да я просто...

- Это и борщ, и суточные щи. И те же драники, и наша гречневая каша - тоже общая. И соленый огурец. Все, что есть на столе - все наше, родное. Доброе, и - часть нашей жизни. И часть нашего отчего дома - единого. И часть нашей истории. И дань уважения предкам. И - общая Победа в Великой Отечественной войне.

- Можно ещё наблюдение? Я заметил (мы же часто общаемся) - у вас такой белорусский акцент появился, когда вы говорите.

- Пусть это не Александр Гамов определяет, а пусть белорусы скажут. (смеётся)

- Ну, хорошо - я у них узнаю и вам доложу потом. Но вот мне показалось... И окончания немножко тянете, словечки появились новые какие-то. И у вашей супруги Евгении - я вот с ней разговаривал - тоже.

- Ну, Женя с большим интересом и старанием вносит, возможно, определенный вклад - как профессор и научный руководитель одной из кафедр БГУ - в общую копилку научных исследований, упрочение связей с российскими коллегами. Жене это очень нравится.

Этот позитив надо множить. Негатива хватает в жизни. Я желаю вам баланса.

- Я желаю нам баланса. И - успехов. Теперь понимаю, почему президенты наших стран остановили свой выбор на одном из моих Героев, которого я очень уважаю.

- Важно ответить на высокое доверие, которое обозначено.

...В общем, как вы поняли, это никакое не интервью, потому что здесь журналист говорит больше, чем его герой, у которого я, ну, конечно же, хотел бы взять полноценное интервью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мезенцев назначен госсекретарем Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление о назначении экс-посла РФ в республике Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства.(подробности)