Дмитрий Мезенцев: Давайте не будем противопоставлять российскую кухню и белорусскую

Дмитрий Мезенцев
Фото: Тимур ХАНОВ
...В телефонной трубке, которая ещё несколько часов назад принадлежала послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву (в пятницу, 19-го марта, Президент России отправил его в отставку, и в тот же день он был назначен Госекретарем Союза России и Белоруссии) - знакомые голоса Дмитрия и Алексея, помощников посла (теперь уже бывшего):
- Александр, Дмитрий Федорович не рядом, он далеко, у него в руках - три телефона.
Совсем рядом - голос Мезенцева:
- Ребята, спасибо за поздравления, но в ближайшее время мне вряд ли доведётся теперь закочевать к вам в Иркутск. (Мезенцев когда-то был губернатором Иркутской области, видимо, поздравление с новой должностью - оттуда. - А.Г.)
- Алексей, Дмитрий, да я же вот слышу голос Дмитрия Фёдоровича! Он что, не хочет со мной говорить?
- Кто не хочет говорить? - это уже голос экс-посла, ныне госсекретаря. - Хочет - хочет, только пока, Александр, - никаких ответов не будет.
- Дмитрий Федорович, да я и не собираюсь задавать вопросы. Вы можете и не отвечать ничего. Но я могу - пожелание только пока.
- (в трубке - молчание)
- Вы эти почти два года были необычным послом. В Белоруссии вас считали своим. Можно, я ваш тост повторю? Вы любите говорить, что белорусы и россияне - это единый народ. И ещё я надеюсь - мы будем так же тесно с вами работать. Я могу комментарий - по этому поводу? Или вы скажете: тоже без ответа.
- Насчёт тесного сотрудничества нет сомнений, тем более, что «Комсомольская правда» - стремится взвешенно, максимально объективно представить информацию о том, чем живет республика, о ее экономических результатах, о гуманитарных планах. О том, что удаётся регионам, что удаётся людям. И в этом плане, думаю, сделано многое, но, поверьте - как ваш читатель, считаю, что сделать можно ещё больше.
- О! Хотите, угадаю - какое ваше блюдо сейчас главное? Раньше, когда вы в Иркутске работали, вы любили горячие бурятские позы или бузы, я не знаю, как их правильно называть.
- А еще, не забудьте, уникальное озеро Байкал славится омулем. Да?
- Да! Как такое забыть!
- А сейчас давайте не будем противопоставлять российскую кухню и белорусскую.
- Да кто же противопоставит эти две кухни!
- Вот! Она, эта кухня, славянская, она для нас добрая.
- Да я просто...
- Это и борщ, и суточные щи. И те же драники, и наша гречневая каша - тоже общая. И соленый огурец. Все, что есть на столе - все наше, родное. Доброе, и - часть нашей жизни. И часть нашего отчего дома - единого. И часть нашей истории. И дань уважения предкам. И - общая Победа в Великой Отечественной войне.
- Можно ещё наблюдение? Я заметил (мы же часто общаемся) - у вас такой белорусский акцент появился, когда вы говорите.
- Пусть это не Александр Гамов определяет, а пусть белорусы скажут. (смеётся)
- Ну, хорошо - я у них узнаю и вам доложу потом. Но вот мне показалось... И окончания немножко тянете, словечки появились новые какие-то. И у вашей супруги Евгении - я вот с ней разговаривал - тоже.
- Ну, Женя с большим интересом и старанием вносит, возможно, определенный вклад - как профессор и научный руководитель одной из кафедр БГУ - в общую копилку научных исследований, упрочение связей с российскими коллегами. Жене это очень нравится.
Этот позитив надо множить. Негатива хватает в жизни. Я желаю вам баланса.
- Я желаю нам баланса. И - успехов. Теперь понимаю, почему президенты наших стран остановили свой выбор на одном из моих Героев, которого я очень уважаю.
- Важно ответить на высокое доверие, которое обозначено.
...В общем, как вы поняли, это никакое не интервью, потому что здесь журналист говорит больше, чем его герой, у которого я, ну, конечно же, хотел бы взять полноценное интервью.
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