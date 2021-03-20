День весеннего равноденствия 20 марта: как его лучше провести и что нужно делать Фото: Влад КОМЯКОВ

Точное время долгожданного события - 20 марта в 12 часов 37 минут по московскому времени. Солнце войдет в знак Овна и начнется новый астрологический год.

Почему на этот раз именно 20 марта, а не 21-22, как принято считать?

- День весеннего равноденствия приходит 20–22 марта, - объясняет астролог Татьяна Лукашевич. - Такой разброс дат потому, что в календарном плане дни весеннего равноденствия отстоят друг от друга ровно на 365,24 солнечных суток. Поэтому каждый год весна наступает в разное время. В 2021 году выпало 20 марта.

Наши предки считали дни солнцестояний важными праздниками и олицетворяли Солнце с божеством.

Солнце-младенец Коляда – рождается после Ночи зимнего солнцестояния.

Солнце-юноша Ярило – крепчает в весеннее равноденствие.

Солнце-муж Купало – могучее летнее Солнце.

Солнце-старик Световит – начинает угасать после осеннего равноденствия и умирает перед ночью зимнего солнцестояния.

- Татьяна, как лучше встретить весну?

- Сделайте уборку в доме. Выбросьте старые вещи, пусть это будут даже старые носки. Обойдите квартиру с горящей свечой 3 раза по часовой стрелке. Огонь чистит пространство от негатива.

В 12 часов 37 минут по московскому времени поприветствуйте Солнце, а затем попросите его исполнить ваши желания. Хорошо после этого провести медитацию.

Примите удобную позу. Представьте, что вы находитесь под теплыми лучами солнечного света. Лучи наполняют вас энергией, дают вам силы и здоровье.

Благодаря полученной энергии ваши мечты исполнятся гораздо быстрее. Также не забудьте поблагодарить Солнце за его тепло и щедрость.

Один из видов медитаций – погружение в определенные образы. Визуализация их в своем сознании. Именно так мы и будем представлять направленные на нас потоки солнечной энергии.

Удачной встречи нового астрологического года!