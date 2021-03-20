День весеннего равноденствия 20 марта: как его лучше провести и что нужно делать
Фото: Влад КОМЯКОВ
Точное время долгожданного события - 20 марта в 12 часов 37 минут по московскому времени. Солнце войдет в знак Овна и начнется новый астрологический год.
Почему на этот раз именно 20 марта, а не 21-22, как принято считать?
- День весеннего равноденствия приходит 20–22 марта, - объясняет астролог Татьяна Лукашевич. - Такой разброс дат потому, что в календарном плане дни весеннего равноденствия отстоят друг от друга ровно на 365,24 солнечных суток. Поэтому каждый год весна наступает в разное время. В 2021 году выпало 20 марта.
Наши предки считали дни солнцестояний важными праздниками и олицетворяли Солнце с божеством.
Солнце-младенец Коляда – рождается после Ночи зимнего солнцестояния.
Солнце-юноша Ярило – крепчает в весеннее равноденствие.
Солнце-муж Купало – могучее летнее Солнце.
Солнце-старик Световит – начинает угасать после осеннего равноденствия и умирает перед ночью зимнего солнцестояния.
- Татьяна, как лучше встретить весну?
- Сделайте уборку в доме. Выбросьте старые вещи, пусть это будут даже старые носки. Обойдите квартиру с горящей свечой 3 раза по часовой стрелке. Огонь чистит пространство от негатива.
В 12 часов 37 минут по московскому времени поприветствуйте Солнце, а затем попросите его исполнить ваши желания. Хорошо после этого провести медитацию.
Примите удобную позу. Представьте, что вы находитесь под теплыми лучами солнечного света. Лучи наполняют вас энергией, дают вам силы и здоровье.
Благодаря полученной энергии ваши мечты исполнятся гораздо быстрее. Также не забудьте поблагодарить Солнце за его тепло и щедрость.
Один из видов медитаций – погружение в определенные образы. Визуализация их в своем сознании. Именно так мы и будем представлять направленные на нас потоки солнечной энергии.
Удачной встречи нового астрологического года!