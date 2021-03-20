ФБР разыскивает украинского политконсультанта, связанного с Януковичем и Манафортом

По данным следствия, Килимник являлся деловым партнером Пола Манафорта, руководившего предвыборной кампанией Дональда Трампа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск украинского политконсультанта Константина Килимника.

За информацию, которая приведет к аресту подозреваемого, обещают заплатить $250000.

Килимника обвиняют во вмешательстве в политическую систему Соединенных Штатов, воспрепятствовании правосудию и использовании коррупционных методов. Кроме того, ФБР подозревает Килимника в связи со спецслужбами.

Ордер на арест политконсультанта был выдан летом 2018 года после вынесения обвинительного приговора, вынесенного судом округа Колумбия.

По данным следствия, Килимник являлся деловым партнером Пола Манафорта, руководившего предвыборной кампанией Дональда Трампа. С 2005 года политконсультант возглавлял офис Манафорта в Киеве и представлял интересы украинской «Партии регионов» и ее руководителя, экс-президента Украины Виктора Януковича.

В ФБР утверждают, что после прихода Януковича к власти, правительство Украины заплатило Манафорту, Килимнику и политтехнологу Ричарду Гейтсу более $75 миллионов. Кроме прочего, Килимник фигурирует в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

Известно, что 50-летний Константин Килимник, уроженец Кривого Рога (Украина), окончил Военный университет Министерства обороны РФ и работал в качестве военного переводчика вначале в России, а позже Швеции. Позже он занимал должность исполнительного директора в московском отделении Международного республиканского института (МРИ) – американской некоммерческой организации.

В 2005 году Килимник был уволен из МРИ. По его словам, причиной увольнения стала его внештатная работа в качестве переводчика для Манафорта, по утверждению спецпрокурора Мюллера – тесная связь со спецслужбами.

В интервью, которое Килимник дал радиостанции «Свобода» (внесен Министерством юстиции России в список иностранных агентов) в 2017 году, политконсультант утверждал, что не имел никакого отношения к выборам в США в 2016 году, а сотрудничество с Манафортом прекратил еще в 2014 году.