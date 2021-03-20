Свобода слова по-американски: власти США не пускают журналистов на границу с Мексикой

Судьба тысяч несовершеннолетних мигрантов остается неизвестной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По утверждению издания The Hill, администрация Белого дома всеми силами препятствует журналистам, пытающимся выяснить судьбу несовершеннолетних иммигрантов, задержанных на границе с Мексикой.

Представителям СМИ не только не разрешают лично посетить центры, в которых находятся задержанные подростки, но и отказывают в предоставлении фото- и видеоматериалов, подготовленных для администрации Джо Байдена.

В Белом доме утверждают, что президент «видел фотографии», сделанные его представителем.

Нарастающий кризис на южной границе США, который администрация Байдена упорно отказывается признавать, полностью вышел из-под контроля и продолжает усугубляться, утверждает президент Национального совета пограничного патрулирования Брэндон Джадд:

– Неделю назад я бы не назвал это кризисом, сегодня ситуация соответствует этому определению. Мы перегружены работой, у нас нет ресурсов для того, чтобы остановить картели, доставляющие нелегальных мигрантов и наркотики, вот почему мы фактически находимся в состоянии кризиса.

Под давлением общественности Белый дом вынужден был признать, что в спецприютах на данный момент находится более 9,5 тысяч несовершеннолетних мигрантов, прибывших на территорию США без родителей. Однако в погранслужбе утверждают, что детей и подростков намного больше, и они находятся не только в переполненных центрах, но и в камерах временного содержания.

Журналисты напомнили, что во времена Дональда Трампа, который, по мнению демократов, вел излишне жесткую политику в отношении мигрантов, доступ на подобные приграничные объекты для представителей СМИ был беспрепятственным.