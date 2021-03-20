Американцы извинились за высказывания своих властей в адрес России

О письмах, направленных в посольство РФ в Вашингтоне, рассказали в российской дипмиссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После резких высказываний Вашингтона в адрес России граждане США направили в российское посольство письма с извинениями за «необдуманные заявления» своих властей. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов на странице ведомства в Facebook.

«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации. Глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия», – написал дипломат.

Антонов уверен, что такое отношение простых американцев говорит об имеющемся потенциале к налаживанию связей между государствами. Также он выразил надежду, что официальный Вашингтон услышит своих граждан.

В то же время в пресс-службе Белого дома не смогли ответить на вопрос о возможной встрече лидеров США и России. Глава ведомства Джен Псаки заявила, что в ближайшем будущем Байден вряд ли пообщается с президентом России:

– Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах. Президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят.

Заместитель Псаки Карин Жан-Пьер ответила менее категорично, сказав, что встреча наверняка состоится, но лишь тогда, когда для этого подойдет подходящее время.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности к прямому и честному разговору с Байденом в прямом эфире.

Комментируя предложение российского лидера, президент США сказал, что диалог наверняка когда-нибудь состоится.