Когда все должны, но никто не платит: В Киеве изобрели новые «стратегии» по «возвращению Крыма»

Удушливым облаком накрыл Украину когнитивный диссонанс. Фото: Александр КОЦ

Удушливым облаком накрыл Украину когнитивный диссонанс. Говоря простыми словами, столкновение с реальностью мифических стереотипов сознания представителей власти этой страны, вызывает у них раз за разом чувство не просто дискомфорта, а непреходящей боли в организме, начиная от мозжечка и до области пониже копчика. Весь мир с ними, все должны, но никто ни в Вашингтоне, ни в Берлине, Лондоне или Париже не встает утром с первой мыслью: «Что я сегодня сделал для Украины?» И даже материально помогают, как дореволюционные купцы нищим странникам, по чуть-чуть, не пуская дальше прихожей и не просто постоянно напоминая, что, мол, «будешь должен», а и отбирая взамен поданного грошика котомки с нажитым добром.

Бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУК Сергей Кривонос, отставленный недавно со своей должности и прилюдно сокрушавшийся, что Незалежной некем воевать с Россией, выдал публично еще одно откровение-рецепт «возвращения Крыма», ну и Донбасса до кучи. По его словам, Россия непременно это сделает, если весь мир откажется от торговли с Москвой и устроит блокаду нашей страны, из-за чего российская экономика непременно рухнет.

- Блокада позволит быстрее поставить Россию экономически на колени. Как раз блокада по всем направлениям, которые касаются экономического развития. Потому что Россия – государство, которое только продает сырье, а все остальное она закупает. Потому как раз для нас важно, чтобы не было возможности развития Российской Федерации – технического, экономического по современным стандартам, - объявил он и еще раз подчеркнул, за чей счет должен быть организован подобный «банкет». - Я не говорю о блокаде Крыма, я говорю о блокаде России как раз за счет мирового сообщества, которое четко определило бы, перестало сотрудничать с любыми российскими компаниями, любыми российскими организациями по всему миру.

Про «отсталость» России, именуемой этой публикой «страной-бензоколонкой», слышать доводится не впервой. Но речь сейчас не о том. Господин генерал, наверное, забыл, что начинать всегда надо с себя. Почему бы Украине не отказаться от закупок в России нефти и ГСМ (надеюсь, что вскоре Россия сама прекратит Киеву товары этого номенклатурного ряда), электроэнергии, молочных продуктов, свинины – да всего, что делает Россию одним из важнейших торговых партнеров Незалежной.

Это, не говоря уже о том, с какой стати Европа должна мерзнуть, отказавшись от русского газа, и вместе с другими странами вымирать, игнорируя ту же русскую вакцину.

Такое ощущение, что ду…, извините, генералов на Украине не сеют, не пашут, а они там сами родятся, причем, уже сразу украинскими генералами. Впрочем, это касается не только генералов. Вот, например, посол Украины в Германии Андрей Мельник в своей колонке в издании Berliner Zeitung («Берлинская газета») договорился до того, что Германия обязана помочь вернуть Крым Киеву в качестве компенсации за злодеяния нацистов на полуострове и за зверства в ходе двух оккупаций за последние сто лет.

Первая, это в ходе Первой Мировой войны, вторая, естественно, Великой Отечественной. А Украина тут при чем, позвольте спросить? Сначала была частью Российской империи. А Украине передали Крым, вообще, в 1954-м. А и до Великой Отечественной, и во время, и после нее полуостров входил в состав РСФСР. Ничего не попутал господин посол? Или элементарное знание истории может слишком отяготить интеллект украинского посла и привести его в нерабочее состояние?

За Киев, если хотите, требуйте, за Харьков. Может, отсыпят грошей, но я бы на вашем месте даже на ответ в духе «подумаем» не рассчитывал. И за Львов даже заикаться не стоит. А то поляки возмутятся. В Бундестаге немецком, правда, уже отреагировали на предложение посла. И как-то не очень дипломатично: «Маразм крепчает».

И, похоже, этот диагноз верен. Практически в те же дни, когда посол Мельник озвучивал «обязанность» Германии, а на самой Незалежной стадионы переименовывали в честь гауптмана Шухевича и Степана Бандеры (кушайте, господа европейцы и Израиль), представительная делегация во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном прибыла с официальным визитом в Японию. Таран намеревался пригласить японцев участвовать в так называемой «Крымской платформе» - изобретенной командой Зеленского «стратегии» по «возвращению Крыма». Но не задалось. Министр обороны Японии отказался от переговоров и встречи с Тараном уже по прилету украинцев в Токио. Такой конфуз еще поискать надо в анналах мировой дипломатии. Официально – из-за того, что один из членов делегации из Киева сдал положительный тес в аэропорту на коронавирус. По всей видимости, справку об отсутствии заболевания он купил на ближайшем рынке в Киеве перед отлетом.

И это неудивительно. Ведь в то время, пока другие страны изобретают вакцину или налаживают лицензионное производство, украинские ученые, как шутят в самом Киеве, «изобрели справку от коронавируса». И в этом, безусловно, виноваты, конечно же, Путин и Россия. И немного весь остальной мир. Который с Украиной и, конечно, должен.

Маразм крепчает…